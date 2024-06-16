İşte fiyatı ve özellikleri! 2024 Yeni Nissan Qashqai tanıtıldı

Fransız otomobil üreticisi Renault çatısı altında yeni modellerini üretmeye devam eden Nissan özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok sevilen Qashqai modelini yeniledi. Peki yenilenen SUV modelde ne gibi değişiklikler var? Yeni model için fiyatlar ne durumda? İşte 2024 Nissan Qashqai fiyatı ve özellikleri…

2024 Nissan Qashqai fiyatı ve özellikleri!

2023 yılından itibaren tanıtılan her yeni Nissan modelinde aslında ortak bir şey gördük. Nissan, çatısı altında bulunduğu Renault gibi tasarım dilinde köklü değişikliklere gidiyor. Bir dönem akıllara büyük ve yuvarlak farlar ile gelen marka, özellikle Juke modelinde, yeni dönemde daha inceltilmiş farlar ve daha sportif bir duruş ile ön plana çıkmaya çalışıyor.

Aracın boyutlarında ciddi bir değişiklik yok. Ancak iç mekanda özellikle sürücü odaklı olarak birçok yeni değişiklik bulunuyor. İlk olarak ön göğüste yeni alcantara kaplamadan bahsetmek gerekiyor. Otomobili Tekna donanım paketi ile satın almanızla birlikte aracın ön göğsü alcantara malzeme ile kaplanıyor. Diğer donanım paketlerinde ise şık bir kumaş kaplama sizleri karşılıyor.