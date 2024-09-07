İşte FETÖ’nün yeni algı oyunu! Nedim Şener böyle ifşa etti

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ’nün algı operasyonlarına vurgu yaptı. Şener, FETÖ'nün MSÜ'de dezenformasyon yaptığını belirtip, teğmenlerle ilgili yalan haberlerle dikkatlerin başka yöne çekildiğini ileri sürdü. Nedim Şener, bu operasyonun arka planındaki derin planlara işaret ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Ortada FETÖ ile başlayan bir algı operasyonu var; FETÖ ve işbirliği yaptığı veya kullandığı kesimler üzerinden uzun süredir MSÜ’de tarikatçı ve cemaatçi öğrencilerin olduğu dezenformasyonunu yayıyordu. Her yalan gibi bu yalan da muhalif kesimde tuttu. Sonra belli ki okuldan birileri, üzerlerindeki bu algıyı kırmaları için tartışmaya yol açan gayrı resmi yemin edilmesi için öğrencileri yönlendirdi. Tartışma büyüyünce de bir yalan daha ortaya atarak, teğmenlerle ilgili “tahkikat yapıldığı” iddiasını ortaya attı. Böylece dikkatler teğmenleri organize edenlere değil, teğmenlere yöneldi. Ama o da yalanlandı.

İşte FETÖ aklı devrede dememin sebebi bu: Önce “teğmenler tarikatçı-cemaatçi” diye algı operasyonu yapıyor, uygun zaman, zemin ve kişileri bulunca bu algının kırılması gerekçesiyle tartışmaya neden olan yemin okunmasını organize ediyor. Kendisi ortaya çıkmasın diye bir gazeteciye “Teğmenler hakkında soruşturma yalanını” yayıyor. Zaten birbirine diş bileyen muhafazakar kesim ile Atatürkçü kesim birbirine giriyor. Ek olarak da “Tarikatçı-cemaatçi” iftirası altında ezilen “Atatürkçü” teğmenleri de ortaya atarak onları yem ediyor. Bir başka kurban da süreçten hiç haberi olmayan Rektör Erhan Afyoncu’dur. O yüzden dışarıdakiler kadar içeride teğmenlere emir ve teşvik verebilecek konumdaki Takım-Bölük-Tabur-Alay Komutanlığı düzeyinde rütbelilere dikkatli bakmak gerekiyor."

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