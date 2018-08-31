İşte FETÖ-CHP zirvesini organize eden isim!

17/25 Aralık FETÖ operasyonunun hemen öncesinde ABD'de gerçekleştirilen FETÖ-CHP zirvesini organize eden kişinin Biyolog Kemal kod adıyla bilinen örgüt üyesi Kemal Özgür olduğu öğrenildi.

ABD'YE 30 YIL ÖNCE İLK GİDEN İSİMDİ

30 yıl önce Çanakkale'den çıkan ve ABD'ye ilk giden FETÖ'cü olarak tanınan Kemal Özgür, ABD'i bir kadın ile evlenerek vatandaşlık almaya hak kazandı. Teröristbaşı Gülen'in ABD'ye kaçışı ile birlikte Pensilvanya'da yaşamaya başlayan Kemal Özgür, uzun süre FETÖ hakkında basında çıkan haberlerin tercümesiyle meşgul oldu.

UZUN YILLAR GÜLEN'İN TERCÜMANLIĞINI YAPTI

Gülen'in ziyaretçilerine tercümanlık yaptığı dönemde örgüt içerisinde etkisi arttı. Kitaplara imzasını atmasa da FETÖ'nün yabancı İngilizce yayınlanan kitapları ve süreli yayınları hep Kemal Özgür'ün elinden çıktı.Teröristbaşı Gülen'in kitaplarını da tercüme etti ve ABD'li siyasilerle ilgilenmeye başladı.

FUAT AVNİ'YE ZEMİN HAZIRLAYAN İSTİHBARAT SİSTEMİNİ KURDU

İnternet ve bilgisayar teknolojisine merakı nedeniyle kendisine ABD'den yapılan yayınları organize etme görevi verildi. Fuat Avni'yi yöneten isimlerden birinin de Kemal Özgür olduğu belirtiliyor. Fuat Avni gibi sosyal medya tetikçilerine zemin hazırlayan dijital istihbarat ağının altyapısını kuran Kemal Özgür, FETÖ liderinin talimatlarını dijital ağlar üzerinden güvenli bir şekilde muhatabına ulaştırma görevini de üstlendi.

KILIÇDAROĞLU İLE O GİZLİ TOPLANTIYA KATILAN 3 FETÖ'CÜDEN BİRİ

Son yıllarda siyasilerle yapılan görüşmeleri organize ettiği biliniyordu. ABD'de Kılıçdaroğlu ile Türk-Amerikan Birliği (TTA)'da gerçekleştirilen toplantıyı da organize eden Kemal Özgür, Beyaz Saray İmamı Faruk Taban, Houston imamı Kemal Öksüz ile birlikte kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen bu toplantıya katılan isimlerden biriydi.

FETÖ'NÜN PARALARINI HILLARY CLİNTON VE SENATÖRLERE AKTARDI!

Demokrat Parti senatörleriyle sık sık Türkiye karşıtlığı üzerine toplantılar yapan Biyolog Kemal, Türkiye karşıtı birçok açıklamayı kaleme alan isim olarak biliniyor. Kemal Özgür'ün, son dönemde Türkiye karşıtı kara propagandanın organizasyonu görevini üstlendiği biliniyor. Teröristbaşı Gülen'in hediyelerini ve bağışlarını Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'a ulaştıran Kemal Özgür, FETÖ adına ABD'li senatörlere sistematik bağışta bulunan isim olarak tanınıyor.

Kaynak: Sabah