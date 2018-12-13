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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! La Liga'dan geliyor

Fenerbahçe, İspanya La Liga takımlarından Real Betis'te forma giyen golcü oyuncu Antonio Sanabria ile temas halinde olduğu iddia edildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 03:15
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! La Liga'dan geliyor

Islam Slimani ve Frey'den beklenen performansı göremeyen Fenerbahçe yönetimi, yeni golcü için harekete geçti. İspanya’nın günlük spor gazetelerinden Estadio Deportivo’da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, 2016-17 sezonunda 7.5 milyon Euro’ya Roma’dan, Betis’e transfer olan Paraguaylı golcü için teklif yaptı. Barcelona alt yapısından yetişen ve Monchi tarafından Roma’ya kazandırılan Paraguaylı golcü bu sezon geride kalan 15 haftada 10 maçta 451 dakika forma giydi ve gol atamadı.

1.81 boyundaki 22 yaşındaki Sanabria, 11 kez de Paraguay Milli Takımı’nda formasını terletti ve sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 03:15
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  2. Real Betis
  3. La Liga
  4. İspanya
  5. Antonio Sanabria

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