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İşte Ali Koç'un kafayı taktığı 3 futbolcu
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Spor

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kafayı taktığı 3 futbolcu

2 gün önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluğun kaçtığı Sivasspor maçıyla ilgili olarak bazı futbolculara kafayı taktığını söyledi. Koç'un sözleri sonrası spor kamuoyu o isimleri merak ederken b0u oyuncuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Marcel Tisserand olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 20:26:00 -
İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kafayı taktığı 3 futbolcu

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı basın toplantısında gündeme dair her konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Şampiyonluğun kaçtığı Sivasspor maçına da değinen Koç, "Şampiyonluk maçına çıkıyorsun, sahada yürüyorsun. Öleceksin öleceksin, o forma herkese nasip olmaz. Kafaya taktığım isimler var, gereğini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Yolları ayırmayı plandığı futbolcular...

Takvim'in haberine göre, Ali Koç'un isim vermese de sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile yeni imza atmayacağı, Caner Erkin ve Marcel Tisserand gibi oyuncularla da yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.

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