İşte Fed kararı sonrası dolarda son durum!

Dolar/TL, petrol fiyatlarındaki ani hareket nedeniyle hafta başından bu yana yaşadığı hareketliliği Fed'in faiz kararı sonrası da sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi, genişleme beklentileriyle birlikte 5.66 seviyesine kadar inen dolar/TL, kararın ardından hafif yukarı yönlü hareket etti.

Fed, beklendiği gibi 25 baz puan faiz indirmesine rağmen temmuz ayındaki toplantıdan, "ihracat" dışında çok da farklı bir şey söylememesi ve döngü ortası ayarlaması politikasına uygun adımlar atmasıyla kurdaki iyimser hava dağıldı.

Resesyon beklemediğini, enflasyonun hedefin altında seyrinin sürdürdüğünü, istihdamın güçlü olduğunu belirten Fed, piyasaların beklediği güvercin parasal genişleme adımını atmadı. Powell, faiz politikasının işini yaptığını ve Fed'in bütçesini gerektiği takdirde organik bir şekilde büyüteceğini açıkladı. Fed, son olarak dün sıkışan piyasaya 75 milyar dolarlık bir likidite enjeksiyonu yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fed ve Powell'ın çuvalladığını söyleyerek, korkaklık ve vizyonsuzlukla itham etti.

Fed kararlarının ardından dolar güçlenirken, gelişen ülke paralarında satış eğilimi görüldü. 19 Eylül günü dolar 5.6850'den el değiştiriyor. Spot altın ve gram altın fiyatı ise düşüşte.

Bugün piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Küresel jeopolitik riskler izleniyor.