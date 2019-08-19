İşte eski Diyarbakır Belediye Başkanı’nın terörle ilişki seviyesi! PKK'lı leşler için saygı duruşunda bulundu Bu sabah yerine atanan kayyımla birlikte görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın, terör örgütü PKK ile ilişkisini ortaya koyan görüntüler ortaya çıktı.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr Şehit yakınlarını ve HDP’li olmayanları kadro dışı bırakarak teröristleri belediye kadrolarına yerleştirdiği iddia edilerek belediye başkanlığı görevi bu sabah sonlandırılan ve yerine kayyım atanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın, terörist cenazeleri için saygı duruşunda bulunduğuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı. HDP’nin seçim sonrası kutlama toplantısında çekilen görüntülerde, teröristleri öven sloganlar atılırken Mızraklı da dahil, herkesin ölen teröristler için saygı duruşuna geçtiği görülüyor. İşte Mızraklı’nın teröristlerle ilişkisine ilişkin o görüntüler.

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