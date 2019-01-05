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İşte Ersun Yanal'ın ilk bombası! Fenerbahçe bir dönem Chelsea...

Fransa medyasında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, bir dönem Chelsea forması giyen John Obi Mikel'i yakın takibe aldığı iddia edildi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:54
İşte Ersun Yanal'ın ilk bombası! Fenerbahçe bir dönem Chelsea...

Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda transfer harekatına girişen Fenerbahçe'de yıldız bir isimle anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu iddia edildi. Fransa'dan Football365, Fenerbahçe'nin John Obi Mikel'i transfer etmek üzere olduğunu iddia etti.

Sözleşmesini feshetti!

Mikel'in iki yıl aradan sonra Avrupa'ya döneceği belirtilen haberde Nijeryalı futbolcunun Çin kulünü Tianjin Teda ile olan sözleşmesini feshettiği ve Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu belirtildi. 2006'da transfer olduğu Chelsea'da 11 sezon forma giydikten sonra 2017'de ayrılarak Çin'e giden futbolcunun, 85 kez görev yaptığı Nijerya Milli Takımı forması altında da 6 golü bulunuyor.

31 yaşındaki Obi, ön liberoda oynuyor. Stoper oynama özelliğine de sahip.

(Fotomaç)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:54
  1. Fenerbahçe
  2. John Obi Mikel
  3. Chelsea
  4. Çin
  5. Fransa
  6. Tianjin Teda

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