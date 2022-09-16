İşte Erdoğan'ın tarihi karesine karşı çıkanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da bulunduğu fotoğraf karesine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Tarihi toplantıdan olan kişi ise gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'tı.

Twitter hesabından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Aydıntaşbaş, "Bu fotoğrafın övünülecek bir görüntü olduğunu düşünmek için bayağı dünyadan kopuk olmanız gerekiyor." dedi.

Aslı Aydıntaşbaş'ın sözleri Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşuldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Aslı Aydıntaşbaş, Murat Karayılan ile aynı karede fotoğraf vererek onla övünmeye devam etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafir olarak zirveye katıldı. Ne denilebilir ki? Bu kareler üzerinden bir genelleme yapmak yanlış diyebilirler ama övünülecek bir fotoğraf değil yerden yere vurursanız, devamında Murat Karayılan ile bir araya gelip Biden ile fotoğraf paylaşırsanız övüneceğiniz şey anca o olur. Amerika'nın uşaklığını yapanlar bu görüntüye tabi karşı çıkacaktır. Bu ülkelere geri kalmış ülke diyorlar ama Rusya tüm dünyadaki konjektörü değiştirmiştir. Gazı kesmiştir" dedi.