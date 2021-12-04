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Ekonomi İşte Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu gösteren, CHP mitingdeki haykırış! Faizle yatırım yaptı, her şeyini kaybetti
Ekonomi

İşte Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu gösteren, CHP mitingdeki haykırış! Faizle yatırım yaptı, her şeyini kaybetti

CHP'nin Mersin mitinginde, "Her şeyimi kaybettim." diye haykıran ihracatçı kadının anlattıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz' konusundaki kararlılığında ne kadar haklı olduğunu ispatladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:34:00 - 2021-12-05 00:23:10

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitingine katılan Antalyalı Fatma Konu, Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz' konusundaki kararlılığının ispatı!

Bir dönem "Türk kadının ihracat başarısı" haberleri ile gündeme gelen 60 yaşındaki Konu, anlattıkları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faiz" kararlığında ne kadar haklı olduğunu gösterdi.

'2015 yılında krediyle büyük bir yatırım yapmıştık'

50 kadını istihdam ettiği ihracat şirketinde, dövizde değer artışı olmasına karşın, "faiz-kredi" batağına düştüğü için iflas eden Fatma Konu, her şeyini kaybettiğini şöyle anlattı:

"Kadın girişimciydim, 65 dönüm kapalı seram vardı. 2015 yılında krediyle büyük bir yatırım yapmıştık. Şimdi her şeyimi kaybettim. Evim bile satıldı. Mitinge kendim geldim, sıkıntımı anlatmak istiyorum. Kendi imkanlarımla Antalya’dan 12 saatlik yol geldim. Ben her şeyimi kaybettim, yeter ki vatanımıza bir şey olmasın. Ben kürsüden sesimi haykırmak istiyorum."

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