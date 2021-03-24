İşte Erdoğan'ın 75 kişilik A takımı! Listede dikkat çeken isimler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilk MKYK listesi oluşturulduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 75 kişilik MKYK listesi belli oldu.
2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Yapılan AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde 75 kişilik MKYK listesi belli oldu.
Listede dikkat çeken isimler yer alıyor.
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