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Medya İşte Erdoğan farkı
Medya

İşte Erdoğan farkı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 14:02:00 -
İşte Erdoğan farkı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın damga vurduğu seçimlerle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın damga vurduğu seçimlerle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 

“Bu seçimlerin tek kaybedeni oldu, o da Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey hem cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti hem de 6 parti ile ittifak yapmasına ve ortak milletvekili listesine rağmen CHP’nin aldığı oyların gerisine düştü” diyen Selvi, “Erdoğan’ı bu kez darbeyle değil demokratik yollardan tasfiye edeceğiz” diyen Biden’a, Erdoğan gitsin diye kampanya yürüten Batı basınına, millete parmak sallayanlara, Kandil’deki PKK baronlarına, Cumhuriyet’in yüzyılı ile hesaplaşacağız diyenlere, Öcalan’a özgürlük kampanyası yürütenlere millet sandıkta ders verdi. Dünya bir araya geldi, 6 parti ittifak yaptı, Kandil destekledi ama Erdoğan’ı yenemediler” ifadelerini kullandı. 

 

 
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