İşte en yaygını! Bunlar da dijital batıl inançlar

Türkiye’den ankete katıların %87’si, yabancılarla telefonda konuşmalarının kaydedilebileceğine ve hesaplarından para çalmak için kullanılabileceğine inanıyor.



“Kaspersky Dijital Batıl İnançlar Araştırması” sonuçlarına göre, en yaygın batıl inancın yabancılarla telefonda konuşurken "Evet" veya "Hayır" dememek olduğu karşımıza çıkıyor. Türkiye’den ankete katılan katılımcıların %87’si, konuşmaların kaydedilebileceğine ve bankacılık hesaplarından para çalmak için kullanılabileceğine inanıyor.

Ankete katılanların%85'inin inandığı bir başka yaygın yanılgı ise bir web sitesinin HTTPS protokolünün gerçekliğini garanti etmesi. HTTPS sertifikası, kişisel verilere web sitesinin dışından erişilemeyeceği anlamına geliyor ancak bu veriler bir kimlik avı kaynağıysa sitenin kendisi tarafından da çalınabiliyor.

Katılımcıların yarısından fazlası (%56), bir akıllı telefondaki tüm bilgileri fabrika ayarlarına geri döndürerek silmenin mümkün olduğuna inanıyor. Gerçekte, veriler genellikle fabrika ayarlarına sıfırlandıktan ve biçimlendirildikten sonra kurtarılabiliyor. Cihazlardaki depolama alanının özellikleri, verilerin yalnızca üzerine yazılması durumunda silindiği anlamına geliyor; bu, sıfırlama sırasında gerçekleşmiyor.

Türkiye'deki katılımcıların %62'si, cihaz internete bağlı değilse, kötü amaçlı yazılım bulaşmasının imkansız olduğunu düşünüyor. Bir flash sürücü veya başka bir çıkarılabilir disk kullanarak, İnternete bağlı olmadan da cihaza virüs bulaştırılabiliyor.

Ankete katılan beş kullanıcıdan dördü (%85), tarayıcıdaki "Gizli" modun internette tam anonimlik sağladığını düşünüyor. Ancak "Gizli" modu mutlak gizliliği garanti etmiyor. Bu modda, tarayıcı ziyaret edilen web sitelerinin geçmişini, çerezleri, indirme geçmişini ve tam anonimliğe eşit olmayan yetkilendirme verilerini kaydedemiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Dijital batıl inançlarla savaşıyoruz”

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar araştırmaya ilişkin olarak şunları belirtiyor: “Dijital batıl inançlar, genellikle teknolojinin karmaşıklığı veya bilinmezlikleriyle ilişkilendirilen endişelerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Teknoloji ve dijital dünya hakkında bilgilenmek ve gerçeklikle uyumlu bir şekilde düşünmek önemli. 25 yılı aşkın tehditleler olduğu gibi aynı zamanda dijital batıl inançlarla da savaşıyoruz. Anketimize katılan kullanıcıların üçte birinden fazlasının hala kaktüs bitkilerinin bir monitörden yayılan zararlı olabilecek radyasyonu emdiğine inandığını görebiliyoruz. Bu nedenle, dijital okuryazarlığı sürekli olarak geliştirmek ve güvenlik çözümleri kullanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz."



Çeşitli siber tehditlere karşı korunmak için Kaspersky uzmanları aşağıdaki ipuçlarını öneriyor:

• Sosyal ağlarda ve popüler platformlarda gizlilik ayarlarına dikkat edin.

• Tüm hesaplarınız için güçlü ve benzersiz şifreler kullanın (farklı harfler, sayılar ve özel karakterler içeren en az 12 karakter), bunları şifre yöneticilerinde saklayın.

• Buna izin veren hizmetlerde, iki faktörlü yetkilendirmeyi ayarlayın.

• Uygulamaları yalnızca resmi mağazalardan indirin ve cihazda hangi programların yüklü olduğunu periyodik olarak kontrol edin.

• Postadaki, anlık mesajlaşma programlarındaki veya sosyal ağlardaki şüpheli bağlantıları takip etmeyin (arkadaşlar tarafından gönderilmiş olsalar bile).

• Kişisel veya ödeme verilerinizi girmeden önce adres çubuğundaki sitenin adını dikkatlice kontrol edin.

• Mitlere inanmayın ve dijital okuryazarlığınızı sürekli olarak geliştirin ve verilerinizin güvenliği konusunda endişelenmemek için, mobil cihazlar da dahil olmak üzere tüm cihazlara güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyin.