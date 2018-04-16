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İşte en güvenli araç! 15 yıldır içinde kimse ölmedi

İngiltere'de 2002 yılından beri 50 binden fazla satmasına rağmen Volvo XC90'ın karıştığı kazalarda aracın sürücüleri veya yolcularından hiçbiri ölmedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:33
İşte en güvenli araç! 15 yıldır içinde kimse ölmedi

İngiltere'de 2002 yılından beri 50 binden fazla satmasına rağmen Volvo XC90'ın karıştığı kazalarda aracın sürücüleri veya yolcularından hiçbiri ölmedi.

Bağımsız laboratuvar Thatcham Research bu yüzden bu aracı bugüne kadar test ettiği en güvenli araç ilan etti.

XC90'a benzer bir istatistiğe sahip tek araç Audi Q7. Fakat bu model sadece 2015 ve 2016'da satıldığı için piyasadaki araç sayısı çok daha az.

Volvo'nun başarısının nedenlerinden biri sürücüyü yoldaki tehlikeler hakkında uyaran kamera ve radar sistemini ilk kullanan markalardan olması.

Bu sistemler araçları diğer araçlara çok yaklaşmaları durumunda otomatik olarak durduruyor.

 AEB NEDİR?

Otonom Acil Fren (AEB) denen bu teknoloji hayatınızı kurtarmanın yanı sıra kasko ücretini de azaltabilir.

Lazerler, kameralar veya radar kullanan AEB, çarpışma ihtimalini tespit edip sürücüyü uyarıyor, sürücünün harekete geçmemesi durumunda ise otomatik olarak frene basıyor.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:33
  1. Volvo
  2. İngiltere

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