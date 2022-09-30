İşte en başarılı AK Partili belediye başkanı! Anketten bakın hangi sonuç çıktı

SONAR Araştırma tarafından yapılan son çalışmada yerel yönetimlere odaklanıldı. Şirket, belediye başkanlığı düzeyinde görev yapan siyasilerin beğenilirlik düzeyini araştırdı. Araştırmada, seçmene şehrini/ilçesini yöneten başkanı beğenip beğenmediği ve başkanın en beğendiği hizmeti/icraatı soruldu.

AK Parti'de en beğenilen isim Mehmet Sekmen

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde en beğenilen AK Partili büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı. Yüzde 55.7 ile zirvede yer alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i, yüzde 54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 50.4 ile üçüncü olurken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 49.1 ile 4. sıraya yerleşti.

İlk dört başkanın ardından sonra sıralama şu şekilde oldu:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Z. Abidin Beyazgül

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz