İşte en başarılı AK Partili belediye başkanı! Anketten bakın hangi sonuç çıktı
SONAR Araştırma tarafından yapılan son çalışmada yerel yönetimlere odaklanıldı. Şirket, belediye başkanlığı düzeyinde görev yapan siyasilerin beğenilirlik düzeyini araştırdı. Araştırmada, seçmene şehrini/ilçesini yöneten başkanı beğenip beğenmediği ve başkanın en beğendiği hizmeti/icraatı soruldu. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde en beğenilen AK Partili büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı.
SONAR Araştırma tarafından yapılan son çalışmada yerel yönetimlere odaklanıldı. Şirket, belediye başkanlığı düzeyinde görev yapan siyasilerin beğenilirlik düzeyini araştırdı. Araştırmada, seçmene şehrini/ilçesini yöneten başkanı beğenip beğenmediği ve başkanın en beğendiği hizmeti/icraatı soruldu.
AK Parti'de en beğenilen isim Mehmet Sekmen
Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde en beğenilen AK Partili büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı. Yüzde 55.7 ile zirvede yer alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i, yüzde 54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 50.4 ile üçüncü olurken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 49.1 ile 4. sıraya yerleşti.
İlk dört başkanın ardından sonra sıralama şu şekilde oldu:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Z. Abidin Beyazgül
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz