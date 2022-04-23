İşte Ekrem’in engellendiği ve engellenemediği başlıklar

CHP'lileri bile çıldırtan skandallarla gündemden düşmeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hiçbir vaadini hayata geçiremeyince, "Hükümet bizi engelliyor" yalanıyla algı oluşturmaya kalkışıyor.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun algı oyunlarına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

İBB Ekrem İmamoğlu’nun son şov malzemesi, “engellendiği”ne yönelik bir algı operasyonu oluşturmak..

Sorsak, “Ne konuda engelleniyorsun Ekrem bey?” diye.

Verebileceği ne cevap var!

Ulaşıma % 60 zam yapmak istediğinde engellendiği doğru..

Suya % 70 zam yapmak istediğinde, bunda da engellendiği doğru..

Ama..

Bunlar halkın menfaatine engellenmeler..

Zam yapmak için, artı bir değeriniz, bir beceriniz olması gerekmez..

Hiçbir kapasitesi olmayan, becerisi olmayan bir kişi de İBB koltuğuna otursa, zammı yapar.

Önemli olan, o zamları halkı etkilemeyecek oranda tutarak belediyeyi yönetmek.

Bu noktada beyefendinin bir mahareti yok..

“Engellendik” diyerek, tiyatrodaki becerisini kullanarak, “Sülün Osman”lık noktasındaki aldatma maharetini kullanarak, gözleri perdelemeye çalışıyor.

Soralım Ekrem beye:

“Bacağını açıp, kıvırtan yabancı dansçılara 400 bin TL ödeme yaptığında, engellendin mi?”

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