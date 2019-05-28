İşte Ekrem İmamoğlu’nun bilinçaltı! Ukalalık yapma deyip vatandaşa tokatı bastı İYİ Parti ve HDP'nin desteklediği CHP'nin şaibeli adayı Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa “hiçbir şey bilmiyorsun, ukalalık yapma, yazık sana” diyerek tokat attı.

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, kendini eleştiren vatandaşa tokat attı. CHP adayı kendisini eleştiren vatandaşa “hiçbir şey bilmiyorsun, ukalalık yapma, yazık sana” diyerek bilinçaltını ele verdi. Bu sözlerle yetinmeyen İmamoğlu'nun vatandaşa tokat attı.

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