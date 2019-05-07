İşte Ekrem İmamoğlu'na destek veren zihniyet: Kocama da ortaktı bir zamanlar
YSK'nın kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'na destek veren sözde sanatçıların genişliği pes dedirtti. İmamoğlu'na destek için sosyal medyada açılan etikete yorum yapan Yeşim Salkım, takipçisine verdiği Gülben Ergen cevabıyla şoke etti. Salkım, Gülben Ergen için, "Niye şaşırdın kocama da ortaktı bir zamanlar" kullandığı ifadeleriyle 'bu ne genişlik' tepkilerine neden oldu.07 Mayıs 2019 Salı 19:27
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararı sonrası CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek veren Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından takipçisine verdiği cevap ile pes dedirtti.
"Kocama da ortaktı"
Bir sosyal medya kullanıcısı Yeşim Salkım'ın İmamoğlu için attığı destek mesajına, "Gülben Ergen-Yeşim Salkım ortak paydada buluşmuş vay be" yorumunu yaptı.
Yeşim Salkım ise o mesaja, "Niye şaşırdın kocama da ortaktı bir zamanlar." mesajıyla cevap verdi.
Salkım'ın bu ifadeleri "bu ne genişlik" tepkilerine neden oldu.
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