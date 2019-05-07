İşte Ekrem İmamoğlu'na destek veren zihniyet: Kocama da ortaktı bir zamanlar

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararı sonrası CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek veren Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından takipçisine verdiği cevap ile pes dedirtti.

"Kocama da ortaktı"

Bir sosyal medya kullanıcısı Yeşim Salkım'ın İmamoğlu için attığı destek mesajına, "Gülben Ergen-Yeşim Salkım ortak paydada buluşmuş vay be" yorumunu yaptı.

Yeşim Salkım ise o mesaja, "Niye şaşırdın kocama da ortaktı bir zamanlar." mesajıyla cevap verdi.

Salkım'ın bu ifadeleri "bu ne genişlik" tepkilerine neden oldu.