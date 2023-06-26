İşte ekonomik kriz! Tıka basa dolu Çeşme'de bir serpme kahvaltı bakın kaç lira...

Çeşme'de de, bayram tatili süresince yaklaşık 1 milyon vatandaşın ağırlanması bekleniyor.

Tatile Çeşme'ye bir vatandaşın paylaştığı bazı ücretler sosyal medyada gündem oldu.

Tatilci paylaşımında, tuvalet ücretinin 50 TL olduğunu gösteren bir fotoğraf çekti.

Çeşme'de bir serpme kahvaltı fiyatının da bin 200 lira olduğu öğrenildi.

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Tatilci vatandaş, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: Aynı mekanda serpme kahvaltıya 4 kişi bin 200 TL ödedik Çeşme çok ilginç bir yer.