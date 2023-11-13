İşte e-ticaretin "indirim" beklentisi

E-ticaret pazarında son yıllarda yaşanan hızlı büyüme 2023 yılında da devam ediyor. 2023 yılı ocak-haziran arasındaki verilere göre Türkiye'de e-ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 109,7 artışla 652,7 milyar lira olarak gerçekleşirken; e-ticaret sipariş adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 2 milyar 556 milyona yükseldi.

Önceki yıla göre yüzde 119 artış

2023 yılının ilk yarısında perakende e-ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 119'luk artışla 390 milyar TL'ye çıktı ve yıl sonunda toplam perakende e-ticaret cirosunun 800 milyar TL'yi geçmesi ön görülüyor. E-ticarette yaşanan bu büyüme ise beraberinde lojistik sektörünün de hacmini genişletmeye devam ediyor.

“12 milyondan fazla ürün çıkışı bekliyoruz”

Sertrans Logistics olarak kasım-aralık aylarında gerçekleşen indirim döneminde 9 milyar TL ticaret hacmi öngördüklerini dile getiren Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Yıl sonunda toplam e-ticaret pazarının 1 trilyon TL barajını geçmesini; perakende e-ticaret pazarının ise yılı 800 milyon TL'ye yakın bir büyüklüğe ulaşmasını öngörüyoruz. E-ticaret pazarının yılı 5 milyarın üzerinde bir sipariş adediyle kapatacağını düşünüyoruz. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payının ise ülkemiz özelinde ilk defa yüzde 20 barajını geçeceğini söyleyebiliriz. Hedefimiz kasım - aralık ayı süresi boyunca 12 milyon adedin üzerine çıkmak." dedi.