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İşte e-ticaretin anahtarları

İnternete erişimin kolaylaşması, kullanım sayısındaki hızlı artışla birlikte ‘E-ticaret’in yükselen trendi dikkat çekiyor.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:32
İşte e-ticaretin anahtarları

İnternete erişimin kolaylaşması, kullanım sayısındaki hızlı artışla birlikte ‘E-ticaret’in yükselen trendi dikkat çekiyor. Peki, internet de güvenli, hızlı ve doğru alışveriş sunmak için nasıl bir yol izlenmeli ve internet de dükkan açmak ne kadar önemli.


Son günlerin önemli trendi olan ‘E-ticaret’ yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Yatırımcıları internet ortamında pek çok fırsat beklerken, kısa sürede başarılı olabilmenin bazı altın kuralları bulunuyor. Konuyla ilgili Türkiye’de faaliyet gösteren hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, bu sorulara cevap vererek E-ticarete yönelen ve web hosting hizmeti alarak İnternet de alışveriş sitesi kurmak isteyenlere bilgiler verdi.



Web Hosting nedir?


İnternet’in insan hayatında vazgeçilmez yeri olduğu ve hemen hemen herkesin İnternet’e kolay ulaşabildiği bir teknoloji çağına girildiğini ifade eden Caner Çakı, “internette dükkan açarak E-ticarete yapmak isteyen bir çok insan bize internet üzerinden veya çağrı merkezimizden ulaşarak web hosting hizmetleri ile ilgili bilgi almak istediklerini belirtiyorlar bizde kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. En çok karşılaştığımız soruların başında web hosting nedir geliyor, bunu en sade dille anlatmak gerekirse, nasıl ki gerçek hayatta ürünlerinizi sattığınız veya ürünlerinizin bulunduğu bir dükkan var ise internet ortamında da aynı şekilde web sitenizin ve web sitenize ait dosya, dokümanların bir deposu, bir alanı olmak zorundadır. Web hosting hizmetini bir dükkan gibi düşünebilirsiniz. Web sitenizin dosya ve dokümanlarının bulunduğu bu alana web hosting diyoruz” dedi.



Web Hosting paketleri ne şekilde olur?


Web hosting paketleri ile ilgilide bilgiler veren Caner Çakı, “Nasıl ki bir cadde üzerinde sırasıyla ayrılmış dükkanlar var, web hosting paketleri de fiziksel bir sunucu üzerinden size ayrılan bir alandadır. Bu hizmet, farklı paketler şeklinde size sunulabilir örneğin, 1 GB, 2 GB disk alanı veya 1000 adet mail gibi. Bu size sunulan paketler sizin kullanım alanızdır, yani bu alana sitenize ait resim dosyaları, web sayfa dosyaları ve diğer tüm dosyaları yükleyebilir ve o limiti aşamazsınız. Az önce bahsettiğimiz o caddede açılan dükkan gibi düşünmek lazım dükkanın bir metrekaresi vardır ve o metre kareye sığabilecek malzeme ve ürünler bellidir. Bir paketi de dükkan metre karesi gibi düşünebiliriz. Bunu 10 GB aylık trafik ise sitenizin toplam tüketebileceği bant genişliğini belirtmektedir. Bu kaynaklar yeterli gelmediğinde bulut sunucu kullanılabilir, gerçek hayattaki depo gibi. Oluşturduğunuz siteye ne kadar çok ziyaretçi gelirse o kadar çok trafik tüketimi gerçekleşir ve sizin daha fazla alana ihtiyacınız olur. Bunun yanında hosting hesabınız üzerinden [email protected] şeklinde mail adresi oluşturabilirsiniz” dedi.



Hosting hizmeti alırken nelere dikkat edilmeli


Çakı, kullanıcıların web hosting hizmeti alırken nelere dikkat etmeleri konusunda bilgiler vererek, “Siteye ziyaretçi sayısı, kullanacağınız mail adedine ve kullanacağı toplam disk alanına göre paket tercihlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin gerek duyduğunuz ölçüde ve belirlediğiniz şekilde olacaktır. Alacağınız hizmet kalitesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hizmet aldığınız firmanın da burada önem arz ettiğini söylemek isterim. Biz hizhosting.com olarak sadece bir internet sitesi oluşturmuyor, bizimle iletişime geçerek yapmak istediklerini bizimle paylaştıklarında, onlara her konuda bilgi birikimimizle yardımcı olmaya çalışıyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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