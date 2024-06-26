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Dünya

İşte dünyanın ikinci büyük tatlı su golü

Yeniakit Publisher
2024-06-26 22:51:00 -
İşte dünyanın ikinci büyük tatlı su golü

Afrika’nın en büyük dünyanın ikinci büyük tatlı su gölü Viktorya Gölü objektiflere yansıdı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/iste-dunyanin-ikinci-buyuk-tatli-su-golu-87057

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