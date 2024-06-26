İşte dünyanın ikinci büyük tatlı su golü
Afrika’nın en büyük dünyanın ikinci büyük tatlı su gölü Viktorya Gölü objektiflere yansıdı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/iste-dunyanin-ikinci-buyuk-tatli-su-golu-87057
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Afrika’nın en büyük dünyanın ikinci büyük tatlı su gölü Viktorya Gölü objektiflere yansıdı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/iste-dunyanin-ikinci-buyuk-tatli-su-golu-87057
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