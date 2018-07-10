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İşte Dünya Kupası'nın en zengin hakemi

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın Hollandalı hakemlerinden Kuipers, hakemliği hobi olarak yapıyor.

10 Temmuz 2018 Salı 15:20
İşte Dünya Kupası'nın en zengin hakemi

Dünya Kupasına damgasını vuran hakemlerden Hollandalı Björn Kuipers bu işi sırf hobi olsun diye yapıyor.

Hatırı sayılır bir serveti olan Hollandalı hakemin süpermarketler zinciri bulunuyor.

Servetinin 12,4 milyon euro olduğu belirtilen Kuipers'in C1000 adlı süpermarket zincirinin 500'den fazla şubesi bulunuyor.

Kuipers'in bu şirketten yıllık 3 milyon euro kâr elde ettiği belirtiliyor.

F1 PİLOTUNA BİLE SPONSOR

Lisanslı bir işletme sahibi olan 45 yaşındaki hakemin şirketi aynı zamanda Hollandalı F1 pilotu Max Verstappen'in sponsorlarından biri. Twente'de de 720 bin euro değerinde bir evi var.

 

Eredivisie ve UEFA'daki hakemlik görevlerinden de gelir kazanan Kuipers maç başı ortalama 6 bin euro kazanıyor. Tabi bu para onun için cep harçlığından öteye gitmiyor.

ŞİMDİYE KADAR 4 MAÇ YÖNETTİ

Bir berber dükkanı da bulunan Kuipers Dünya Kupasında şu ana kadar Mısır-Uruguay, Brezilya - Kosta Rika, İspanya - Rusya ve İngiltere - İsveç maçlarını yönetti.

Kuipers'i bu kadar gündem yapan olay ise Dünya Kupasında sürekli kendini yere atan Neymar'a Kosta Rika maçında "Kapa çeneni" demesi...

(CNN Türk)

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:20
  1. Rusya Federasyonu
  2. Max Verstappen
  3. İngiltere
  4. Brezilya
  5. İspanya
  6. Twente

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