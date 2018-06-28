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İşte Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Arjantin-Fransa karşılaşöası ise en çok dikkar çeken eşleşme oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 23:21
İşte Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı.

Bulundukları grupta ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükseldi.

İngiltere-Belçika ve Panama-Tunus maçlarının ardından bir üst turdaki eşleşmeler belli oldu.

EN ZOR MAÇ FRANSA İLE ARJANTİN ARASINDA

Gruplarda birinci olanların diğer grubun ikincisiyle karşılaşacağı çapraz eşleşmede heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.

Favori takımların karşılaşacağı son 16 turunda en çekişmeli maç Fransa ile Arjantin arasında olacak.

Messi'li Tangocular, son Avrupa Şampiyonası finalisti Fransa ile kozlarını paylaşacak.

SON 16 TURUNDA GÜZEL EŞLEŞMELER VAR

Son derece önemli maçların oynanacağı son 16 turunda sonuçların ne olacağı şimdiden merak konusu oldu.

İşte son 16 turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Uruguay-Portekiz
Fransa-Arjantin
Brezilya-Meksika
Belçika-japonya
İspanya-Rusya
Hırvatistan-Danimarka
İsveç-isviçre
Kolombiya-İngiltere

Grup liderleriyle grup ikincilerinin eşleşeceği turda maçlar 30 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 23:21
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