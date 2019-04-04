İşte dolar kurunda son durum Dolar/TL kuru, seçim sonrası belirsizlik ve ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle 5.45 - 5.70 arasında iki yönlü dalgalanmasını sürdürüyor. Dün açıklanan enflasyonun dolar kuruna belirgin bir etkisi olmazken, S-400 üzerinden mesajlar kurda oynamalara neden olabiliyor. 4 nisan günü dolar 5.63 ile güne başlarken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.34 ve 7.32'de.

Dolar kuru seçim sonrası belirsizlikle 5.45 - 5.70 arasındaki iki yönlü dalgalanmasını sürdürüyor ve seçim sonrası büyükşehirlerde oluşan belirsizlik, ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle, Türk Lirası diğer gelişen ülkelerden negatif ayrışıyor. Seçimlerdeki şaibe etkiledi Dün, dolar karşısında diğer gelişen ülke paraları küçük de olsa kazanımlar elde ederken, Türk Lirası yüzde 0.5'in üzerinde değer kaybetti. Bankacılar tabloda, beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisinden ziyade seçim sayı oy sayımının ne getireceğinin bilinmemesinin etkili olduğu görüşünde.

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