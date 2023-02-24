  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Öğretmenlerle ilgili flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Türkiye'de deprem felaketi ve devam eden savaş...

Altın ya da dolar değil! Ünlü isim en güvenli yatırımı duyurdu: Bir ekmeğe muhtaç olmamak için bunu yapın

MİT Başkanı Hakan Fidan’la ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Ayşenur Arslan'ın iftirası Haluk Levent'ten döndü

Japon profesör: Benzeri görülmemiş bir felaket

Selçuk Bayraktar'ı görenler şaşkına dönüyor! 'Helal olsun' dedirtti

'Haarp var' diyen Türk profesörden korkutan açıklama! Adresi verdi: Yeni deprem için oraya dikkat

BDDK'dan yeni kritik karar: Konut kredilerinde limitleri güncelledi! İşte detay...

Hepsi muhalefet tarafından engellendi... İşte kentsel ihanet haritası!
Gündem İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deprem bölgesindeki hizmetleri!
Gündem

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deprem bölgesindeki hizmetleri!

Evlatlık edinme hususunda İslam'ı kaynak alarak yayınladığı fetvası sebebi ile hedefe konan Diyanet İşleri Başkanlığı, deprem bölgesinde varlık göstermediği iftirasına da maruz bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 20:54:00 -
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deprem bölgesindeki hizmetleri!

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra da gayr-i ahlaki iftiralarla gündeme getirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için canhıraş bir şekilde çalışıyor.

Diyanet ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgede, ilk günden bu yana çalışmalara katkı sağladı.

Bölgeye bin 123 yardım tırı ile 337 kamyonet ve 515 mobil mutfak, ikram ve hizmet aracı ulaştıran Diyanet, 379 bin 221 depremzedenin Cami, Kur’an kursları ve yurtlara yerleştirilmesini sağladı.

Diyanet'e bağlı 17 bin 300 arama kurtarma personeli ile insani yardım ve manevi destek personelinin görev yaptığı bölgede devam eden diğer çalışmalar ise şöyle:

- 3 milyon 122 bin yemek, konserve ve gıda
- 79.720 battaniye, yorgan ve yastık
- 2 bin 200 çadır
- 51 bin 500 gönüllü
- 77 yardım toplama merkezi
- Defin, tekfin ve techiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23