İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deprem bölgesindeki hizmetleri!

Yeniakit.com.tr

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra da gayr-i ahlaki iftiralarla gündeme getirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için canhıraş bir şekilde çalışıyor.

Diyanet ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgede, ilk günden bu yana çalışmalara katkı sağladı.

Bölgeye bin 123 yardım tırı ile 337 kamyonet ve 515 mobil mutfak, ikram ve hizmet aracı ulaştıran Diyanet, 379 bin 221 depremzedenin Cami, Kur’an kursları ve yurtlara yerleştirilmesini sağladı.

Diyanet'e bağlı 17 bin 300 arama kurtarma personeli ile insani yardım ve manevi destek personelinin görev yaptığı bölgede devam eden diğer çalışmalar ise şöyle:

- 3 milyon 122 bin yemek, konserve ve gıda

- 79.720 battaniye, yorgan ve yastık

- 2 bin 200 çadır

- 51 bin 500 gönüllü

- 77 yardım toplama merkezi

- Defin, tekfin ve techiz