İşte Diyanet İşleri Başkanına operasyonun arka planı! FETÖ’cüler çaldı Sözcü ve Halk TV oynadı
Sözcü, Halk TV ve avenelerinin çalıp oynadığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan "Kelime-i Şehadet’i eksik okudu" yalanının arka planı ifşa oldu.
RECEP YEŞİL
CHP ve HDP/DEM Parti güdümündeki fondaş medyanın Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik sistematik linç kampanyası aralıksız devam ediyor.
İslam karşıtlığında birbiriyle yarışan medyanın hedefindeki isimlerin başında ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş geliyor.
Konuşmasının önü ve arkası kesilen Erbaş’ın cami açılışında ezanda geçtiği şekliyle "Eşhedü enlailahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah" cümlesini okumasını Sözcü gazetesi ve Halk TV çarpıttı.
Yalanı anadili gibi yazan ve suratı hiç kızarmayan Sözcü, manşetine "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet’i kestirmeden okudu" ifadesini yazdı.
Yalanının arka planı ifşa oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Sözcü ve avenelerinin çalıp oynadığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan "Kelime-i Şehadet’i eksik okudu" yalanının arka planını ifşa etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orhan şu ifadeleri kullandı:
Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza yönelik “Kelime-i Şehadet getiremedi” yalanı fetöcülerin operasyon hesaplarından yürütüldü
Yaymak için seçilen ana hesap @KacSatOldu oldu.
fetöcüler o kadar alçak ki; montajladılar önce görüntüyü, ardından arkasına kilise müziği eklediler. Sonra da Diyanet İşleri Başkanımız ile papanın fotolarını birlikte eklediler videonun altına.
Kilise müzikli alçak montaj halktv’de haber bültenlerinde yayınlandı
Hesabı inceleyince fetö hesabı olduğu paylaşımlardan anlaşılıyor.
Eşzamanlı olarak fetö hesaplarından paylaşılan fetöcü militanları masum gösterme yalanını yaymada bu hesap aktif kullanılmış.
fetöcü militanların hesaplarındaki yalan paylaşımları defalarca sosyal medyada yayılmış.
fetöcü hesapların seçim gecesi yedek hesaplarını bile bu hesap duyurmuş.
Hainsiniz.
Medya
Ali Erbaş’ın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyip alay etmişlerdi! Ahmet Hakan, o utanmazları böyle madara etti