İşte dindar seçmene kurdukları tuzak! Yanar döner Merdan, Saadet Partisi'ni kafalamak isterken enselendi

yeniakit.com.tr

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti ile ilgili yaptığı ittifak açıklaması, PKK'nın kapatılan propaganda gazetesi Özgür Gündem'in eski yöneticisi Merdan Yanardağ'ı panikletti.

ABC gazetesi ve Tele1'de, muhafazakarlığından dolayı AK Parti'ye 'gerici' diyen ancak muhafazakar bir parti olan Saadet Partisi'nden oy devşirmek için ikiyüzlülük ve karaktersizlik sergileyen Yanardağ, Karamollaoğlu'na sözde tavsiyelerde bulunarak şimdiden 'fabrika ayarlarına dönecek' diye suçlamaya başladı.

Merdan Yanardağ karaktersizliği: İhanet anlamına gelir

AK Parti ve seçmenine muhafazakar olduğu için 'gerici' diyen ve diğer bir muhafazakar parti olan Saadet Partisi'nin ittifaktan ayrılacağı korkusuyla CHP ile ittifaktan vazgeçmesine 'ihanet' olarak niteleyen Yanardağ, ittifaka ilişkin, "Benim Karamollaoğlu'na söyleyeceğim şey şudur; bu Türkiye'nin bütün demokrasi güçlerine ihanet anlamına gelir. 19 yıldır bu ilkeleri uygulayıp, uygulamadığını saptayamadığınız bir partinin iki görüşmeyle size vereceği birkaç tane milletvekili üzerinden bu halkın hakkını ve hukukunu savunmayı çok anlamsız buluyorum" ifadelerini kullandı.

"Saadet Partisi, fabrika ayarlarına dönecekse..."

Sözlerinin devamında Saadet Partisi'nin fabrika ayarlarında 'gericilik' olduğu imasında bulunan Yanardağ, "Bir seçim ittifakı hazırlığı var. Bütün bunlar şunu gösteriyor; AKP-MHP koalisyonu çökmüş durumda. Yani 2023'te yapılacak seçimleri kazanamayacakları çok açık, bunu görüyorlar. MHP zaten barajın altında, marjinal parti haline geliyor. AKP yüzde 30'lar civarında. CHP liderliğindeki Millet İttifakı iktidara doğru gidiyor. Karamollaoğlu'nun yanlış hesap yaptığını düşünüyorum. Ama fabrika ayarlarına dönecekse, gerici, faşizan bloğun içinde yer almayı tercih edecekse bu onun seçimdir ve AKP, MHP ile o çöküşün parçası haline gelir" ifadeleriyle ikiyüzlülük sergiledi.