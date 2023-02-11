İşte depremle ilgili bilinmesi gereken internet siteleri... Tek tek açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan bu süreçte organizasyon konusunda çeşitli sıkıntılar yaşandı.

Türk halkı depremin yaralarını bir an evvel sarabilmek için var gücüyle çabalarken vatandaşlar depremde daha iyi organize olabilmenin yollarını araştırmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda depremde daha iyi organize olabilmek için bilinmesi gereken internet siteleri sıralandı. İşte o siteler:

1) yakinimibul.net: Hastanede yatan bir yakınınız varsa hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

2) deprem.io: Isınma, gıda gibi temel ihtiyaçlarınızı bildirebilir, yolcu taşıma ihtimali olan kişilerin telefon numaralarına doğrudan ulaşabilirsiniz.

3) evim musait.com: Barınacak ev yada ulaşım ihtiyacınız için yolcu taşıyabilen tüm araçların listesini görebilirsiniz.

4) otelz.com: Menüsünde bulunan "Deprem Destek" butonuna tıklayarak Türkiye'nin dört bir yanında ücretsiz konaklama imkanı sunan otelleri görüntüleyebilirsiniz.

5) afetbilgi.com: Güvenli barınma ve toplanma alanlarını görüntüleyebilir, yemek dağıtım yerleri ve önemli telefon numaralarına doğrudan ulaşabilirsiniz.

6) birkirabiryuva.org: Kira desteği vermek ya da boş durumdaki evinizi depremzedelerin kullanımına açmak isterseniz kullanabilirsiniz.