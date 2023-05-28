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Yaşam İşte, denizler böyle kirleniyor!
Yaşam

İşte, denizler böyle kirleniyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 07:58:00 -
İşte, denizler böyle kirleniyor!

UNESCO'da plastik kirliliğini konu alan üst düzey etkinlik başladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, plastiğin dünya için ciddi kirlilik kaynağı haline geldiğini belirterek "Harekete geçmezsek plastik kirlilik gelecek 40 yıl içinde 3'e katlanacak." dedi.

Başkent Paris'teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezinde "Plastik kirliliğine son vermek için üst düzey etkinlik" adlı program başladı.

61 ülke delegasyonunun katılımıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan Colonna, çevrenin ve biyoçeşitliliğin korunması için ortaklaşa taahhüdün hayati önem taşıdığını söyledi.

Her yıl 11 milyon ton plastik okyanuslara atılıyor

Colonna, plastiğin dünya için ciddi kirlilik kaynağı haline geldiğine işaret ederek "Eğer harekete geçmezsek plastik kirlilik gelecek 40 yıl içinde 3'e katlanacak." diye konuştu.

Her yıl 11 milyon tondan fazla plastiğin okyanuslara atıldığını kaydeden Colonna, plastik kirliliğinin biyoçeşitliliği, vatandaşların sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini ifade etti.
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Colonna, bununla ilgili harekete geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek geçen yıl Birleşmiş Milletler Çevre Meclisinin (UNEA) Kenya'da plastik konusundan yasal bağlayıcı olan bir anlaşmaya varmak için hükümetler arası bir müzakere komitesi kurduğunu hatırlattı.

Catherine Colonna, gelecek hafta Paris'teki müzakerelerin söz konusu anlaşmanın hedefleri ve ana yönelimlerinin hükümleri konusunda ilk uzlaşmaya varması gerektiğine değindi.

50 yılda doğaya 7 milyar ton plastik salındı

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu da "Plastik kirlilik konusundaki alarmı duyduk." diyerek 50 yılda 7 milyar ton plastiğin doğaya salındığını kaydetti.

Bechu, "Çok basit, nerede ararsak orada plastik buluyoruz" ifadesini kullanarak okyanusların kirliliğinin yüzde 85'inin plastikten oluştuğunu ifade etti.

Christophe Bechu, plastik üretiminin artmaya devam ettiğini kaydederek sırasıyla plastik üretiminin azaltılması, ardından geri dönüşüm meselesinin ele alınması ve atıkların yönetiminin yapılması gerektiğini söyledi.

Bechu, 1 Ocak'tan bu yana Fransa'nın fast foodlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, bardak gibi plastik kapların kullanımını yasakladığını anlattı.

Plastik konusu hükümetler arası müzakere ediliyor

UNEA, 2022'de Kenya'nın başkenti Nairobi'de, dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın 2024 yılı sonu itibarıyla imzaya açılmasını öngören kararı kabul etmişti.

Anlaşma, plastik ürünlerin üretimden dönüşüme tüm sürecinin kontrol edilebilmesini ve çevre kirliliğine yol açmasının önlenmesini amaçlıyor.

Söz konusu anlaşmaya varılması amacıyla 5 müzakere faslı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. İlk müzakere faslı geçen yıl Uruguay'da yapılırken ikinci müzakere faslı Paris'te 29 Mayıs-2 Haziran'da düzenlenecek.

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