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Siyaset İşte demokrasi işte CHP! Delege seçiminde sandalyeler havada uçuştu
Siyaset

İşte demokrasi işte CHP! Delege seçiminde sandalyeler havada uçuştu

Yeniakit Publisher
2023-07-21 22:33:00 -
İşte demokrasi işte CHP! Delege seçiminde sandalyeler havada uçuştu

CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen delege seçiminde demokratik CHP'liler arasında sandalyelerin havada uçuştuğu bir kavga yaşandı.

Efeler İlçe Başkan adaylarından Altan Kemerci ile mevcut başkan Polat Bora Mersin'e destek veren gruplar arasında, "parti tüzüğü" tartışmaları nedeniyle arbede çıktı.

Arbedede, bazı partililer birbirlerine sandalye ve su şişesi fırlattı.

Tarafları polis ekipleri sakinleştirdi.

Arbedenin sonlanmasının ardından delege seçimi gerçekleştirildi.
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