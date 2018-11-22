İşte D vitamini eksikliği belirtileri

Eğer fazla dışarıya çıkmıyorsanız ve güneş ışığı almıyorsanız D vitamini eksikliği çekmeniz işten bile değil. Vücut bu vitamini kendiliğinden üretemiyor. Güneş ışığı almanız gerekiyor. Her canlı gibi bizim de güneşe, güneşlenmeye ihtiyacımız var. Onunla yaşama sevincimizin coşması, bulutlu havalardaki iç sıkıntısını atmamız bir yana D vitamini kazanıyoruz.

D vitamini yağ hücrelerinde aylarca depo edilebiliyor. Ancak soğuk bölgelerde yaşıyorsanız, D vitaminleri vücut tarafından hızlıca kullanılıyor.

Bazı kaynaklardan aktarılanlara göre, D vitamini vücutta ortalama üç ay boyunca saklanıyormuş ancak bu kişiden kişiye değişiyormuş.

D vitamine ihtiyacınız olduğunun işaretleri şunlar:

Kas zayıflığı ve yorgunluğu

D vitamini güçlü bir sinir sisteminin olmazsa olmazıdır. D vitamini eksikliği ağrıya, kas zayıflığına ve hatta kofnitif yetersizliğe sebep oluyor.

Newcastle Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, yeterince D vitamini alıyorsanız spor yaptıktan sonra bile daha az yorgun hissediyormuşsunuz.

Kemik ağrısı

Kemik ağrısı çeken 150 kişiye yapılan testlerde, %93’ünün D vitamini seviyesinin çok düşük olduğu görüldü.

D vitamini eksikliğinde kas lifleri tam olarak çalışmadığından kalça ve leğen kemiği çevresinde ağrılar meydana gelir. Özellikle hanımlar ve yaşlılar bu duruma dikkat!

Solunum problemleri

D vitamini solunum yollarınızın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayıp sizi hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korur. Özellikle de çocuk için çok önemlidir.

Çocuğunuzda astım varsa, daha fazla D vitamini almasını sağlamalısınız. D vitamini takviyesi alan çocukların astım krizi geçirme riski %50 daha düşüktür.

Sıcak basması

Alnınız durup dururken terliyor mu? Oda sıcaklığı normal olmasına rağmen anormal bir şekilde terliyor musunuz? Bu da D vitamini eksikliğinin belirtisiymiş. Onun için öteden beri doktorlar, yeni bebeği olan annelere alınlarını kontrol etmelerini söylüyorlar.

Depresyon

D vitamini eksikliği çeken kadınların depresyona girme riski erkeklerin iki katı oranında..

Finlandiya, yıl boyu kapalı havadan bunalan insanların ülkesi. Finlandiya’da yapılan bir araştırmada D vitamini seviyesi yüksek olanların depresyona girme riski %35 daha azmış.

Yine de depresyon ve D vitamini arasındaki bağa dair tartışmalar yok değil.

Doğurganlık

Avustralya’da yapılan bir araştırmada D vitamininin doğurganlıkta hayati önemi olduğu görüldü.

Gerek erkeklerde gerekse kadınlarda neslin devamını sağlayacak hormonların salgılanabilmesi için güneşe yani D vitaminine ihtiyaç var.

Kronik baş ağrısı

D vitamini eksikliği kronik baş ağrılarına sebep oluyor.



Finlandiya’da tespit edilmiş bu da.. 42 ile 60 yaşları arasında 2.600 erkeğin katıldığı bir araştırma yapıldı. Erkeklerden %68’inde D vitamini eksikliği ve beraberinde kronik baş ağrısı olduğu tespit edildi.

Cilt hastalıkları

D vitamini, vitiligo ve sedef hastalığıyla savaşıyor.



2013 yılında 16 vitiligo ve 9 sedef hastasına D vitamini takviyesi verilmiş. Takviyenin ardından hastalıklarının ve belirtilerinin hafiflediği görülmüş.

Saç dökülmesi

Saçlarınız mı dökülüyor? D vitamini eksikliğiniz olabilir.



18 ile 45 yaşları arasında saçların dökülmesinden şikayetçi olan 80 kadının katıldığı bir çalışmada hepsinde D vitamini eksikliği tespit edildi.

Yorgunluk

Sık sık yoruluyor musunuz? Böyle hisseden birçok insan D vitamini eksiklikleri olduğunu bilmiyorlar.

Vücudunuz enerji üretebilmek için D vitaminine ihtiyaç duyar. D vitamini eksikliğinde günün büyük bir bölümünde yorgun hissedersiniz.

Yüksek tansiyon

D vitamini eksikliği direk olarak yüksek tansiyona sebep oluyor. Güney Avustralya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada kendilerini sürekli yorgun hisseden kişiler incelendi ve hepsinde de D vitamini eksikliği olduğu görüldü.

Kemiklerde zayıflık

30’lu yaşlara yaklaştığımızda vücudumuzda kemik gelişimi duruyor. D vitamini eksikliği ise bunun daha erken yaşlarda görülmesine sebep oluyor.

Kemik erimesi ve D vitamini eksikliği arasındaki ilişki üzerine de yıllardır araştırmalar yapılıyor. Kalsiyum ve D vitamini ile kemiklerinizin düzgün bir şekilde gelişmesini sağlayabilir ve kemik erimesinin önüne geçebilirsiniz.

Ruh hali değişikliği

D vitamini, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin salınımında direk olarak etkilidir.

Sık sık kendinizi kızgın hissediyor musunuz? Küçük şeyler sizi hemen rahatsız mı ediyor? D vitamini eksikliğiniz olabilir. D vitamininin anksiyete, uykusuzluk ve depresyona iyi geldiği görüldü.

Neler yemelisiniz?

Vücudunuzdaki D vitamini oranını arttırmak mı istiyorsunuz? İşte D vitamini açısından zengin olan yiyecekler:

- Süt

- Peynir

- Yumurta sarısı

- Karaciğer

- Balık

- Mantar

Takviyeler

Aşağıdaki yaş grubundakiler için D vitamini takviyeleri özellikle önerilir:

- İki yaşının altındaki çocuklar

- İki yaşının üstündeki koyu renk saçlara sahip çocuklar

- Dışarıya fazla çıkmayan çocuklar

- Balık yemeyen çocuklar

- D vitamini açısından zengin yiyecekleri tüketmeyen hamile kadınlar

- Dışarıda fazla vakit geçirmeyen yaşlılar.