İşte Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçları! Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nın kararına göre, cumhurbaşkanı seçiminde birinci turda yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 993 bin 683'ü oy kullandı. Oyların 52 milyon 972 bin 934'ü geçerli, 1 milyon 20 bin 749'u geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı yüzde 88,92 oldu.

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı seçimi için gümrük kapılarında 148 bin 183 oy kullanıldı, bunlardan 146 bin 847'si geçerli, 1336'sı geçersiz sayıldı. Gümrük kapılarında seçime katılma oranı ise yüzde 4,33 oldu.

Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil cumhurbaşkanı seçiminde 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenin 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. 54 milyon 796 bin 49'u geçerli sayılan oyların, 1 milyon 37 bin 104'ü geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı ise yüzde 87,04 olarak kayıtlara geçti.

Geçerli oyların seçime katılan adaya göre dağılımı

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

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Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna katılacak

Karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadı.

En çok oyu alan adaylardan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandığa gidilecek.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.