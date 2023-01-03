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Teknoloji İşte çok faktörlü kimlik doğrulama ve şifresiz teknoloji
Teknoloji

İşte çok faktörlü kimlik doğrulama ve şifresiz teknoloji

Dünya çapında yaklaşık 50 milyon farklı cihazda yapılan analize dayanan Cisco 2022 Duo Güvenilir Erişim Raporu’na göre şirketler, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve şifresiz teknolojileri, BT güvenliği için en geçerli ve en etkili yöntemler olarak görüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 12:23:00 -
İşte çok faktörlü kimlik doğrulama ve şifresiz teknoloji

Cisco, “Logins in a dangerous time” (Tehlikeli zamanlarda oturum açma) başlıklı 2022 Duo Güvenilir Erişim Raporu’nu yayımladı. Raporda, Cisco Duo aracılığıyla dünya çapında yaklaşık 50 milyon farklı cihazda yapılan 13 milyar kimlik doğrulamasından sağlanan veriler analiz ediliyor.

Genel olarak rapor, şirketlerin çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve şifresiz teknolojileri, risk azaltma ve BT güvenliği için önemli unsurlar olarak kabul edip kullandıklarını gösteriyor.

EMEA Hizmet Sağlayıcıları ve MEA, Siber Güvenlik Direktörü Fady Younes bu konuda şunları söylüyor: “Dijitalleşme, kurumlara yönelik her seviyede yaşanan siber tehditlerin artmasına yol açıyor. Şirketlerin hibrit ve uzaktan çalışma modellerini giderek daha çok benimsemesiyle birlikte, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi vazgeçilmez iş cihazları artık eskisinden daha savunmasız hale geldi. Cisco olarak, iş dünyasının ve BT liderlerinin çalışanları, MFA ve şifresiz teknolojileri uygulamaları konusunda teşvik etmeleri gerektiğine inanıyoruz.”

2019’un nisan ayından bu yana 5 kat artış

Raporda şu önemli tespitlere yer veriliyor:

1.Parolasız kullanım artmaya devam ediyor: Veriler, WebAuthn kimlik doğrulamasına izin veren hesaplarda %50, WebAuthn kullanımında ise Nisan 2019'dan bu yana 5 kat artış olduğunu gösteriyor.

2.Biyometri kullanımı hız kesti: Biyometrinin etkin olduğu telefonların oranı yaklaşık %81'de kaldı (2021'e göre küçük bir artış), bu da genel olarak biyometriye yönelik eğilimin durduğunu gösteriyor.

3.MFA, şifreleri güçlendirmeye devam ediyor: Çok faktörlü kimlik doğrulama, yalnızca geleneksel parola kullanımına dayalı güvenliğe katkıda bulunurken güçlü kalmaya devam ediyor. Duo kullanılarak yapılan MFA kimlik doğrulamalarının sayısı geçtiğimiz yıl %38 oranında arttı.

4.Bulut kullanımı artmaya devam ediyor: 2022'de bulut uygulamalarında %24'lük artış gerçekleşti ve kimlik doğrulama sayısındaki artış da bulut uygulamalarıyla ilişkilendiriliyor.

5.Hibrit çalışma ve ofise dönüş: Uzaktan erişim kimlik doğrulamaları 2020'de zirve yaptı, ancak o zamandan bu yana da azalma gösterdi.

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