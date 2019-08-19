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İşte 'Çok çalışacağız' diyen İBB Başkanı İmamoğlu! Sel sonrası tekneyle geziyor

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Bodrum'da tatile geri dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teknede görüntüsü ortaya çıktı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:54
İşte 'Çok çalışacağız' diyen İBB Başkanı İmamoğlu! Sel sonrası tekneyle geziyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazandıktan kısa bir süre sonra Bodrum'a tatile gitmişti. Göreve gelmeden önce "Çok çalışacağız, kaybedecek vaktimiz yok." diyen İmamoğlu, tatil konusunda gelen eleştirilere de "Tatil bana çok yakışıyor" diye cevap vermişti.

Selden sonra yatta tatile devam

İmamoğlu, işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti. Koltuğunu İBB Meclis Üyesi'ne teslim eden İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketinin yaşanması nedeniyle 1 gün tatiline ara verdi ve megakente geldi. Yağmur sularından etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, ardından 15:40 uçağıyla Bodrum'a uçtu. Felaket sonrası tatile devam eden İmamoğlu'nun teknede fotoğrafı ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:54
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. imamoğlu tatil

YORUM YAZ

  • Ali BULUT Ali BULUT 39 dk önce
    Bırakın gezsin ya adamı tatil adama çok yakışıyor istanbullulara da sel suları zuhahaha
  • munir mitismunir mitis44 dk önce
    Sen Keyfine Bak Millet Seni Secti Dinleme Kimseyi Kimse Seni CekemiyorBelediye zaten Calisiyor Sen Belediye Iscisimisin
  • Adil düzen Adil düzen 46 dk önce
    Bu ... haberlerin illaki bir karşılığı olacaktır.
  • OsmanlıOsmanlı54 dk önce
    istanbul bu adam istanbulu hakkettimi ...ulan 17 senedir tatil yapmamışım asgari ücretle adamın rahatlığına bak...

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