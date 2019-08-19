İşte 'Çok çalışacağız' diyen İBB Başkanı İmamoğlu! Sel sonrası tekneyle geziyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazandıktan kısa bir süre sonra Bodrum'a tatile gitmişti. Göreve gelmeden önce "Çok çalışacağız, kaybedecek vaktimiz yok." diyen İmamoğlu, tatil konusunda gelen eleştirilere de "Tatil bana çok yakışıyor" diye cevap vermişti.

Selden sonra yatta tatile devam

İmamoğlu, işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti. Koltuğunu İBB Meclis Üyesi'ne teslim eden İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketinin yaşanması nedeniyle 1 gün tatiline ara verdi ve megakente geldi. Yağmur sularından etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, ardından 15:40 uçağıyla Bodrum'a uçtu. Felaket sonrası tatile devam eden İmamoğlu'nun teknede fotoğrafı ortaya çıktı.

