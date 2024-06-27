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Sağlık İşte çocukları havuz enfeksiyonlarından korumanın yolları
Sağlık

İşte çocukları havuz enfeksiyonlarından korumanın yolları

Yeniakit Publisher
2024-06-27 17:20:00 -
İşte çocukları havuz enfeksiyonlarından korumanın yolları

Havaların ısınmasıyla birlikte çocukların çocuğu havun enfeksiyonları sebebiyle sağlık sorunları yaşıyor. Peki, havuz enfeksiyonlarına karşı nasıl önlem alınır?

Dr. Vefa Mirzaliyeva, çocuklarda havuz enfeksiyonuna karşı dikkatli olunması konusunda uyararaK, alınabilecek tedbirleri sıraladı.

Havaların ısınmasıyla havuza rağbetin attığını ve bundan kaynaklı olarak çocuklarda havuz enfeksiyonun arttığını dikkat çeken Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr.Vefa Mirzaliyeva yaptığı açıklamada havuz enfeksiyonlarının neler olduğunu, belirtilerini ve alınabilecek tedbirleri anlattı. Dr. Mirzaliyeva bu havuz kaynaklı enfeksiyonlarda en çok görülen enfeksiyonların bağırsak, idrar yolları, cilt, dışkulak, ortakulak ve göz enfeksiyonları olduğunu belirtti.

Dr. Mirzaliyeva havuz enfeksiyonlarından korunmak için havuza girmeden önce havuzun temizliğinden, hijyeninden emin olunması gerektiğini belirtti. Havuza girerken kulak tıpası ve gözlük kullanılması gerektiğini dikkat çeken Dr. Mirzaliyeva havuzdan çıktıktan sonra mutlaka çocukların ıslak mayolarının değiştirilmesi hemen arkasından duş aldırılması gerektiğini ifade etti.

Dr Mirzaliyeva ; “Tüm önlemleri almamıza rağmen yine çocuğumuzda yüksek ateş, tekrarlayan kusma, ishal ve kulak ağrısı gibi şikayetlerle karşılaşırsanız mutlaka çocuk doktoruna başvurunuz” dedi.

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