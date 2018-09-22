İşte Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri! Eğer derbi de kaybedilirse...

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un Cocu hakkında yaptığı, "Sözleşmemiz var ama bir mecburiyetimiz yok" açıklaması sonrası Beşiktaş derbisi Hollandalı teknik adamın son şansı olarak yorumlandı.

Eğer Hollandalı teknik adam derbiyi kaybederse yönetim tarafından sözleşmesi feshedilebilir. Bu durum da akıllara Cocu'nun tazminatını getirdi.

47 yaşındaki teknik adamın geçmişteki örnekler kadar ağır şartlar içeren bir sözleşmesi yok. Ancak yine de fesih gerçekleşirse Fenerbahçe önemli bir faturayla karşı karşıya kalacak. Cocu'ya 12 aylık maaşının yanı sıra, hak ettiği bonuslar ödenecek. Bu bonuslar, görevden ayrılsa da Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna göre artabilecek.

İşte Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri:

MAAŞ

2018-19 sezonu yıllık maaş: 1.9 milyon Euro+Eylül ayında 150 bin Euro ödeme.

2019-20 sezonu yıllık maaş: 2 milyon Euro+Önceki sezonu şampiyon tamamladıysa 200 bin Euro.

2020-21 sezonu yıllık maaş: 2.1 milyon Euro+Önceki sezonu şampiyon tamamladıysa 200 bin Euro / Son iki sezonu şampiyon tamamladıysa 400 bin Euro.

BONUSLAR

Süper Lig şampiyonu olursa: 700 bin Euro

2 kez Süper Lig şampiyonu olursa: 1 milyon 550 bin Euro

3 kez Süper Lig şampiyonu olursa: 2 milyon 550 bin Euro

Türkiye Kupası'nı kazanırsa: 250 bin Euro

Hem ligi hem kupayı kazanırsa: Ekstra 100 bin Euro

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa: 500 bin Euro

Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkarsa: 150 bin Euro

Avrupa Ligi gruplarına katılırsa: 75 bin Euro

Avrupa Ligi şampiyonu olursa: 500 bin Euro (Turlara bölünmüş bonusların toplamı)

SÖZLEŞME FESİH ŞARTLARI

Fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşını tam alır.

Kontratın 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.

Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alır.

Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlarsa, sezon sonuna kadar hakedilecek olan tüm bonusları alır.

Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde tamamlarsa sezon sonuna kadar hak edilecek olan tüm bonuslarını alır.

COMOLLI'NİN SÖZLEŞME DETAYLARI

2018-19 sezonu yıllık maaş: 800 bin Euro

2019-20 sezonu yıllık maaş: 850 bin Euro

2020-21 sezonu yıllık maaş: 900 bin Euro

BONUSLAR

Süper Lig şampiyonu olursa: 200 bin Euro

2 kez Süper Lig şampiyonu olursa: 450 bin Euro

3 kez Süper Lig şampiyonu olursa: 800 bin Euro

Türkiye Kupası'nı kazanırsa: 25 bin Euro

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa: 100 bin Euro

Avrupa Ligi son 32'ye kalırsa: 15 bin Euro

SÖZLEŞME FESİH ŞARTLARI

Fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşını tam alır.

Kontratın 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.

Fesih olduğu tarihte hakedilmiş tüm bonusları alır