THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

İşte çimento ihracatının en çok arttığı ülke

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, çimento ihracatının en çok arttığı ülke Senegal olurken; bu ülkeyi ABD ve Haiti izledi.

13 Kasım 2018 Salı 17:42
İşte çimento ihracatının en çok arttığı ülke

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından açıklanan çimento sektörünün ilk 8 aylık verilerine göre; üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 9.8’i ihraç edildi.

Rapora göre bölgesel bazda yapılan satışlarda en büyük artış Ege, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görüldü.

2017 yılının ilk aylarında yaşanan zorlu kış şartlarının, bu yıl yaşanmaması sebebiyle yılın ilk 2 ayında satışlarda yüzde 31’lik büyüme yaşandı.

Satışlar Mart ve Nisan aylarında aylık bazda yüzde 4 ve yüzde 8 artarak normal seyrine döndü.

Ancak Mayıs ayından itibaren son 4 ayda Ramazan ayı ve Bayramların etkisiyle satışlar aylık bazda azaldı ve Ağustos ayı sonu itibariyle devre bazında da eksi olarak gerçekleşti.

İhracat oranlarının yükseldiği diğer pazarlar arasında da Gine ve Gana yer aldı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:42
  1. Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)
  2. Gine
  3. Gana

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 bin bekçi alımı yapılacak
    1. 10 bin bekçi alımı yapılacak
    2. Okul açıldı diye oyun isteğini..
    3. Apple eriyor! 30 yılda kazandığını 5..
    4. Balıktaki yüksek omeganın sırrı
    5. Kendimize gelelim, vakit geçiyor!
    6. 5 metre yüksekliğindeki tabelada..
    7. Özel halk otobüsü kamyona çarptı: 8..
    8. Köpekleri zehirleyip, ahırdan 40 koyun..
    9. 'Dar Kanal' hayatı zehir eder
    10. Sınır kapısında otomobil yakıt..
    11. Trabzonsporlu oyuncu konuştu: Bana maç..
    12. Evlerimizin mahremiyet nişanesiydi..
    13. Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı
    14. AB'den ayrılan İngiltere'ye kritik..
    15. Kötü sonuçlar alan takımın..
    16. Reflü ile mücadele sabır ve titizlik..
    17. İşte çimento ihracatının en çok..
    18. Doğalgaz faturalarında tasarruf..
    19. Fenerbahçe küme düşer mi?
    20. Trump ve Beyaz Saray'a dava açılacak!
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...