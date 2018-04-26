İşte cilt dostu 10 besin

Doğru beslenme ile hem sağlıklı bir bedene hem de sağlıklı bir cilde sahip olmak mümkün. Bazen tüketilen besinler cilde uygulanan kremlerden çok daha etkili olabiliyor. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, doğru ve sağlıklı beslenerek genç ve parlak bir cilde sahip olabileceğinizi ve cildinizi kırışıklıklara karşı koruyabileceğinizi söylüyor. İşte güzel bir cilt için beslenmenize eklemeniz gereken besinler ve faydaları...

CİLT DOSTU 10 MUCİZE BESİN

1- Yumurta: İçeriğindeki Biotin ve B12 vitaminleri sayesinde cildi besler ve gençleştirir.

2- Ceviz: Ceviz içeriğindeki Omega 3 yağ asitleri ile cildin elastikiyetini sağlar.

3- Turuncu renkli meyve ve sebzeler (Havuç, kuru kayısı, balkabağı, hurma): Yüksek A vitamini içerikleri ile cilt dostu besinlerdir. Cildi ultraviyole ışınlarına karşı korur ve kuvvetli antioksidanlara sahip oldukları için cildi kırıştırmaya sebep olacak serbest radikallerle savaşırlar.

4- Kırmızı et: Çinko ve demir içeriğinden dolayı cilt sağlığını korumada ve geliştirmede etkilidir. Haftanın 2 günü kırmızı et tüketmeye özen gösterin.

5- Süt ve süt ürünleri: Başta çinko olmak üzere zengin mineral içeriği sebebiyle sağlıklı cilt üzerinde etkilidir. Her gün ortalama 2-4 porsiyon süt ve ürünleri (yoğurt, ayran, cacık, kefir) tüketmeyi ihmal etmeyin.

6- Balık: Ton balığı ve somon başta olmak üzere omega 3 içeriğinden dolayı haftanın 3 günü mevsim balığı tüketmeye özen gösterin. Omega 3 yağ asitleri, cildin nemlenmesine katkıda bulunur.

7- Mor renkli meyveler (Dut, böğürtlen, ahududu, yaban mersini): Cilt dokusunu besleyen kılcal damarları koruyan ve kuvvetlendiren flavonoid, dut-böğürtlen tipi meyvelerde bol miktarda bulunur. Kan dolaşımına faydalı olan bu meyveler cildin geç yaşlanmasını sağlar; cildi oluşabilecek kırışıklara karşı korur.

8- Kefir: Probiyotik özellikli kefirde cilt dostu bakteriler bulunur. Cildi hem içten hem de dıştan onarır ve düzenler.

9- Zeytinyağı: Omega-9 kaynağı olan zeytinyağının cilt sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. Özellikle yaşa bağlı cilt kırışıklığından korunmada etkilidir.

10- Su: Cilt sağlığı için olmazsa olmaz! Su cildin nem dengesi korumada büyük rol oynar. Sağlıklı bir cilt için her gün ortalama 2 litre su içilmeli.