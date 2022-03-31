İşte CHP’ye şovmen vekil adayı! Beşiktaş’ta kesilen ağaçlara sesi çıkmıyor ama….

Marmaris’te yangınların devam ettiği süreçte yazlığına ‘özel mülk’ tabelası asan ve ‘yazlığım yanacak’ diyerek feryat figan eden Şahan Gökbakar, bu kez sosyal medya hesabından şovuna devam etti. CHP’ye sesleniyoruz… 2023 seçimlerinde bu şovmeni vekil adayı gösterin! Bundan daha iyi şov yapan vekil adayı bulamazsınız!