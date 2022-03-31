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Gündem İşte CHP’ye şovmen vekil adayı! Beşiktaş’ta kesilen ağaçlara sesi çıkmıyor ama….
Gündem

İşte CHP’ye şovmen vekil adayı! Beşiktaş’ta kesilen ağaçlara sesi çıkmıyor ama….

Marmaris’te yangınların devam ettiği süreçte yazlığına ‘özel mülk’ tabelası asan ve ‘yazlığım yanacak’ diyerek feryat figan eden Şahan Gökbakar, bu kez sosyal medya hesabından şovuna devam etti. CHP’ye sesleniyoruz… 2023 seçimlerinde bu şovmeni vekil adayı gösterin! Bundan daha iyi şov yapan vekil adayı bulamazsınız!

Yeniakit Publisher
2022-03-31 00:58:00 -
İşte CHP’ye şovmen vekil adayı! Beşiktaş’ta kesilen ağaçlara sesi çıkmıyor ama….

CHP’nin Beşiktaş’ta halihazırda kestiği ağaçlara ses çıkarmayan Şahan, daha yanmamış ormanın hesabını sormaya başladı.  

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“30 Mart bugün. !HATIRLATMA ZAMANI! Yaz aylarinin başlamasına ve yangınların yine ülkemiz ormanlarını yok etmesine 2 aydan az kaldı. YANGIN UCAKLARI NEREDE? Ihale yapildi mi? Kiralik kac ucak, ne zaman hazırda bekliyor olacak? @TCTarim @tcsavunma cevap rica ediyoruz?”

 

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