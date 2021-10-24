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Siyaset İşte CHP'nin vizyonu! 'Şipşak Mahmut' klavye başında para dağıtıyor!
Siyaset

İşte CHP'nin vizyonu! 'Şipşak Mahmut' klavye başında para dağıtıyor!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen 'engelli maaşı' eleştirisine verdiği cevapla partisinin vizyonunu yeniden gözler önüne serdi. CHP'li Tanal, klavye başında vatandaşa bol bol para dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 21:37:00 -
İşte CHP'nin vizyonu! 'Şipşak Mahmut' klavye başında para dağıtıyor!

 yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan vatandaşa verdiği cevapla partisinin vizyonunu ortaya koydu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, CHP'li Tanal'ı etiketlediği mesajında, engelli yakınlarına verilen para yardımından bahsetmeyerek engelli vatandaşların aldıkları maaşın yetersiz olduğunu ifade etti.

"Bu saatten sonra onlara oy moy yok." diyerek iktidarı hedef alan sosyal medya kullanıcısı, Tanal'a şunları söyledi:

"Siz de engellileri unutmayın. Bu ülkede engelli maaşı 660 TL. Bu maaşla bir elektrik faturası ancak ödeniyor. Başka da bir işe yaramıyor. Bu ne utanmazlıktır. Engelli diğer giderleri karşılamak için dileniyor. En az asgari ücret olmalı, en az."

Tanal klavye başında para dağıtıyor

Verdiği cevapta engelli maaşından haberinin bile olmadığı anlaşılan CHP'li Mahmut Tanal, partisi sanki bu konuyu gündemine almış, aralıksız çalışıyormuş gibi klavye başında sorun çözdü. Cevabına, "Çok haklısınız." ifadesi ile başlayan Tanal, şunları söyledi:

"Bu uygulama sosyal devlet ilkesine ve insanlık onuruna da aykırıdır. CHP iktidarında düzelteceğiz. Mecliste bunun mücadelesini vereceğim."

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