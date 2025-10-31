  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İşte CHP’nin rüşvet sınavı! Bodrum’da ihraç İstanbul’da pirüpak
Gündem

İşte CHP’nin rüşvet sınavı! Bodrum’da ihraç İstanbul’da pirüpak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İşte CHP’nin rüşvet sınavı! Bodrum’da ihraç İstanbul’da pirüpak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare’nin bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından, parti disiplin kurulu hızla harekete geçerek Atare’nin ihraç talebini onayladı. Bodrum'da rüşvet iddiası sonrası hemen meclis üyesini ihraç eden CHP, İBB'deki 560 milyon liralık vurgun iddiaları karşısında ise yolsuzluğa bulaşanları savunuyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare’nin bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından, parti disiplin kurulu hızla harekete geçerek Atare’nin ihraç talebini onayladı. Buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki 560 milyon liralık yolsuzluk iddialarında partinin sessiz kalması dikkat çekiyor. CHP’nin iki farklı tavrı, kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

İddiaya göre, Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, CHP’li meclis üyesi Atare’nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Atare’yi gözaltına aldı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Muğla İl Başkanlığı acil toplanarak rüşvet iddiası ile gözaltına alınan CHP Belediye Meclis üyesi Niyazi Atere’nin kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "CHP’de Parti üyesi Niyazi Atere hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, partimizin etik ilkeleri ve kamu güvenine verdiğimiz önem gereği, ilgili üye tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yargı sürecine saygı duyuyor, kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtiriz" denildi.

CHP’li Çiğli Belediyesinde bu kez memurlar eylemde
CHP’li Çiğli Belediyesinde bu kez memurlar eylemde

Gündem

CHP’li Çiğli Belediyesinde bu kez memurlar eylemde

CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?
CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?

Gündem

CHP’deki yolsuzlukları anlattığı için küfür yiyen Barış Yarkadaş çıldırdı: Belediyeleri soyan hırsızların hiç mi suçu yok kardeşim?

Yine CHP yine rüşvet baskını: CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare rüşvetten gözaltına alındı
Yine CHP yine rüşvet baskını: CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare rüşvetten gözaltına alındı

Gündem

Yine CHP yine rüşvet baskını: CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare rüşvetten gözaltına alındı

Bodrum Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi rüşvetten tutuklandı
Bodrum Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi rüşvetten tutuklandı

Gündem

Bodrum Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi rüşvetten tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23