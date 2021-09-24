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Siyaset İşte CHP'nin "mandacı" zihniyeti! Fikri Sağlar'dan Türkiye'yi küçük düşüren ifadeler
Siyaset

İşte CHP'nin "mandacı" zihniyeti! Fikri Sağlar'dan Türkiye'yi küçük düşüren ifadeler

Twitter hesabından paylaşımda bulunan eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, CHP'nin "mandacı" zihniyetini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 14:12:00 -
İşte CHP'nin "mandacı" zihniyeti! Fikri Sağlar'dan Türkiye'yi küçük düşüren ifadeler

 Yeniakit.com.tr 

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin "mandacı" zihniyetini gözler önüne serdi. Türkiye'yi Batı karşısında küçük düşürecek ifadeler kullanan Sağlar, bir bakıma CHP'nin iktidara gelmesi durumunda Batı'nın kredisine uygun hareket edeceğini itiraf etti.

CHP'li Fikri Sağlar'ın paylaşımı şöyle:

"Gelişmiş ülkeler nezdinde Erdoğan'ın ve AKP'nin itibarı ve kredisi tükendi.

Artık ilk seçimde gidecek olan Erdoğan'dan sonraki Türkiye ile ilişkiye hazırlanıyorlar!"

Kamuoyunun, Sağlar'ın paylaşımına yorumu, "Bağımsız Türkiye'den yana bir siyasetçi bu ifadeleri kullanabilir mi?" şeklinde oldu.

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Yorumlar

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..ler ancsk ürür
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