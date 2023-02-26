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Gündem İşte CHP'nin 'dünyanın örnek aldığı' kentsel dönüşüm projesi
Gündem

İşte CHP'nin 'dünyanın örnek aldığı' kentsel dönüşüm projesi

Hükümetin kentsel dönüşüm projelerine sadece slogan siyaseti yaparak her fırsatta rant diyerek karşı çıkan CHP'nin 2019 yılında, İzmir'de çürük binalara karşı başlattığı proje ortaya çıktı. Projede yıpranmış binaların boyanacağı belirtilirken çalışmadan, "İzmir'in çehresini değiştirecek proje" olarak bahsedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 07:03:00 - 2023-02-26 07:03:35
İşte CHP'nin 'dünyanın örnek aldığı' kentsel dönüşüm projesi

Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremin ardından tek yürek olan Türkiye'nin deprem bölgelerindeki seferberliği sürüyor.

Depremlerin ardından ise gündeme bölgedeki binaların depreme karşı ne kadar sağlam olduğu konusu gelmişti.

Yıkılan binlerce binanın ardından bölgede yapılmak istenen kentsel dönüşüm projeleri de konuşulmuştu.

CHP'nin depremden önce bu projelere karşı geldiği ortaya çıkmıştı.

İzmir'in CHP'li belediyesinin ise 2019 yılında başlattığı bir proje tekrar gündeme geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İzmir'in çehresini değiştirecek proje" olarak bahsedilen "Yeşildere Cephe Boyama Projesi" ile, bölgedeki atıl durumda ve yıpranmış binaların belediye ekipleri tarafından boyanacağı belirtiliyor.

Kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin kendi belediyelerinde yıpranmış binaları boyayarak korumaya alması, "CHP'nin kentsel dönüşümü ancak bu kadar olur" dedirtti.

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