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İşte CHP'nin bile inanamadığı anket sonucu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, muhalefeti gazlayan anketler için, "Biz de inanamıyoruz. Anketörlerde mi sorun var acaba?" demişti. Torun'un bahsettiği anketlerden birini Pollmark yaptı. Söz konusu ankete göre Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş, AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'den 10 puan önde...

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:15
İşte CHP'nin bile inanamadığı anket sonucu!

Pollmark Araştırma şirketi, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. 19 Şubat'ta tamamlanan çalışmanın sonuçlarına göre Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'nin en az 10 puan önünde. Bu anket, akıllara CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamalarını getirdi. Torun, anket sonuçlarına inanamadıklarını belirterek, "Acaba anketörlerde mi sorun var?" diye sormuş, adeta yenilgiyi şimdiden kabul ettiklerini gözler önüne sermişti. 

Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

Araştırma şirketleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Pollmark Araştırma şirketi, 5 bin kişiyle Ankara için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Yavaş'ı gazladılar

Pollmark'ın, 10-16 Şubat 2019 tarihlerinde, 5 bin 40 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre Mansur Yavaş yüzde 42,1 oranında oy aldı. Pollmark'ın anketine göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 32'de kaldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:15
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  7. Mansur Yavaş
  8. Mansur Yavaş oy oranı
  9. Mehmet Özhaseki
  10. Mehmet Özhaseki oy oranı

YORUM YAZ

  • Deli İboDeli İbo32 dk önce
    Hakan BAYRAKTAR gibi CHP'den nemalanan tarafgir anketçiler, hem para kazanıyor, hem yalan söylüyorlar. Bir ay sonra görürler hanyayı, konyayı.
  • Halit Halit 51 dk önce
    Yav he he bizde yedik
  • 3603601 sa önce
    10 ne ya en az 15 ankara da istanbul 30 da otuz bursada 25 trabzon 61 izmirde ztn ak partnin oyu yk :) yıllardır aynı terhane
  • misafirmisafir1 sa önce
    BENCE ANKET SONUCU DOGRUDUR.. KAYSERILI BIR KISININ ANKARADA KAZANMASI NA-MÜMKÜN..

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