İşte CHP'nin bile inanamadığı anket sonucu!

Pollmark Araştırma şirketi, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. 19 Şubat'ta tamamlanan çalışmanın sonuçlarına göre Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'nin en az 10 puan önünde. Bu anket, akıllara CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamalarını getirdi. Torun, anket sonuçlarına inanamadıklarını belirterek, "Acaba anketörlerde mi sorun var?" diye sormuş, adeta yenilgiyi şimdiden kabul ettiklerini gözler önüne sermişti.

Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?

Araştırma şirketleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Pollmark Araştırma şirketi, 5 bin kişiyle Ankara için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Yavaş'ı gazladılar

Pollmark'ın, 10-16 Şubat 2019 tarihlerinde, 5 bin 40 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre Mansur Yavaş yüzde 42,1 oranında oy aldı. Pollmark'ın anketine göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 32'de kaldı.