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Gündem İşte CHP’nin AHLAK anlayışı! Ali Mahir Başarır: 'LGBT'li bireyler bu ülkenin aydınlık geleceği'
Gündem

İşte CHP’nin AHLAK anlayışı! Ali Mahir Başarır: 'LGBT'li bireyler bu ülkenin aydınlık geleceği'

Yeniakit Publisher
2024-06-30 13:58:00 -

Halk TV’nin Medya Mahallesi adlı programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır LGBT'ye dair yaptığı açıklamalarla, tepki çekti. Başarır, “LGBT’li bireyler ve bu renkler topluluğu, toplumun ahlakını bozmaz." açıklamalarında bulundu.

Halk TV’nin Medya Mahallesi adlı programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır LGBT'ye dair yaptığı açıklamalarla, tepki çekti. Başarır, “LGBT’li bireyler ve bu renkler topluluğu, toplumun ahlakını bozmaz." açıklamalarında bulundu.

 

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı TV programında kendisine yöneltilen LGBT’lilerle ilgili düşüncüleri büyük tartışmalara neden oldu. Konuşmasında LGBT'ye açıktan destek veren Başarır'ın “onlar sizden daha onurlu, O’nlar bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele ediyor, bir eylem ortaya koyuyor" ifadeleri tepki çekti.

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk tv’de katıldığı programda “LGBT’li bireyler toplumun ahlakını bozmaz. Onlar bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele edecek bir eylem ortaya koyuyor.” dedi.

 
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Başarır, "O insanlar sizlerden çok daha onurlu, orada yürüyen insanlar. O’nlar bu ülkenin aydınlık geleceği için bir mücadele veriyorlar belki, bir yürüyüş yapıyor, bir eylem ortaya koyuyor. Biz bu ülkede ki şu kadar pisliği sorgulayamıyoruz. Bunlar bizim ahlakımızı bozmuyor, o yürüyüş bizim ahlakımızı bozuyor, yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

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