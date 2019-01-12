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İşte CHP'li belediyenin hayvan sevgisi

Her gündeme gelişinde hayvan hakları savunuculuğu yapan CHP'nin Konya Tuzluca ilçe belediyesi, hayvanları toplayıp dağlık bir alana atmak isterken duyarlı vatandaşların engeli ile karşılaştı. Şiddete maruz köpeklerin insanlara karşı hala sevgilerini göstermek için kuyruk sallaması ise yürekleri sızlattı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:18

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Önce Kayseri ardından da Antalya'nın Elmalı ve Alanya ilçesinden gelen köpek saldırısı haberleri henüz gündemdeki yerini korurken CHP'li Konya Tuzluca ilçe belediyesinin sokak köpeklerini toplayıp dağlık bir alana götürürken kaydedilen görüntüler tepkilere sebep oldu.

Kayseri'de, Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğramış;Mehmet Özer, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Minik Mehmet'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

Yaşanan bu acı olayın üzerinden henüz bir hafta geçmemişken bir köpek saldırı haberi de Antalya'dan geldi. Antalya'nın Elmalı ve Alanya ilçelerinde birer gün arayla köpek saldırısına uğrayan Metehan Yalman (8) ve Fatma Sarı (67), aynı hastane odasında tedavi altına alındı. Metehan 3 köpeğin saldırısı nedeniyle bacaklarından ağır yaralanırken, 2 köpeğin saldırdığı Fatma Sarı'nın ise kafa derisi 2 yerinden koptu.

Ard arda yaşanan bu olaylar köpeklerin neden saldırganlaştığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Amatör bir cep telefonu ile çekilen görüntülere; Konya'nın Tuzluca ilçesinden toplanan sokak köpeklerinin dağlık bir alana bırakılması istenirken bir veteriner ile belediye ekiplerinin tartışması yansıdı. Yaklaşık on kadar köpeği uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirip kamyonete dolduran CHP'li belediye, hayvanları ilçe merkezinden uzakta dağlık bir alana bırakmak istiyordu. O anda tesadüfen kamyoneti gören bir veteriner belediye ekiplerine engel olmak isteyerek onlarla tartışma yaşadı. Köpeklerin bir kısmının hareketsiz olduğu gözlenirken ayakta olanların ise hala çevredeki insanlara kuyruk sallayarak sevgilerini göstermesi yürekleri sızlattı. Tuzluca belediyesi Yeniakit.com.tr'nin telefon aramalarına karşılık vermeyerek baçıklama yapmaktan kaçtı.

Uzmanların uyarına göre ise köpekler dağlık alanlara bırakılınca yiyecek bulmakta zorlkanıyorlar. Açlıkları gördükleri şiddetle de birleşince saldırgan hale geliyorlar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:18
  1. Kayseri
  2. Antalya
  3. CHP'li Konya Tuzluca ilçe belediyesi

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