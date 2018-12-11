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İşte CHP'li belediyelerin başarısı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin CHP'li belediyesi vatandaşların tüm başvurularına rağmen yollarda sokaklarda ve caddelerde bulunan çukurlarla ilgilenmiyor.

11 Aralık 2018 Salı 15:52
İşte CHP'li belediyelerin başarısı!

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Millet Caddesi seyir konutları bölgesinde oturan vatandaşlar CHP'li belediyenin hizmet etmemesinden şikayetçi. Belediye'ye defalarca başvuru yapmalarına rağmen kimsenin çukurlarla ilgilenmediğini söyleyen vatandaşlar, çukurlar içinde bulunan sokaklarının fotoğraflarını Akit Whatsapp ihbar hattına gönderdi.

Yollar çukur içinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde belediyeciliğiyle övündüğü CHP'li belediyelerin sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların çilesi bitmiyor. Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatadaşlar defalarca başvuru yapmalarına rağmen belediyelerinin caddelerinde ve sokaklarında bulunan çukurlarla ilgili bir işlem yapmadığını belirterek fooğraflarını paylaştı.



Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:52
  1. çerkezköy belediyesi
  2. CHP'li belediyelerin hizmetleri

YORUM YAZ

  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu9 dk önce
    Ne büyük balık yakalamışsınız.Sanki bu türlü görüntüler yalnızca CHP li belediyelerde var.ama niyet başka olunca bu tür yayın yapmanız sizin için normal.AKP yi şişirmeye CHP yi karalamaya.çamur atmaya devam
  • selahattin selahattin 13 dk önce
    eeeeeeeeeeeeee chp ye oy verenlerin istegi bu yapacak bir şey yokfb nerderse küme düşecekfeneri tutanlarfeneri bırakırmı bırakmaz chp lilerde aynı hem aglarlar hem oy verirler birde chp nin memleketi yönettigini düşünmek bile istemem
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