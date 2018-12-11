İşte CHP'li belediyelerin başarısı!

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Millet Caddesi seyir konutları bölgesinde oturan vatandaşlar CHP'li belediyenin hizmet etmemesinden şikayetçi. Belediye'ye defalarca başvuru yapmalarına rağmen kimsenin çukurlarla ilgilenmediğini söyleyen vatandaşlar, çukurlar içinde bulunan sokaklarının fotoğraflarını Akit Whatsapp ihbar hattına gönderdi.

Yollar çukur içinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde belediyeciliğiyle övündüğü CHP'li belediyelerin sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların çilesi bitmiyor. Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde ikamet eden vatadaşlar defalarca başvuru yapmalarına rağmen belediyelerinin caddelerinde ve sokaklarında bulunan çukurlarla ilgili bir işlem yapmadığını belirterek fooğraflarını paylaştı.





