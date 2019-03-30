İşte CHP kafası bu!

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Yine CHP yine ilkesizlik. CHP-HDP-İP ittifakının İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadi olarak duyurduğu öğrencilere burs uygulamasının 10 yıl önce CHP tarafından iptal ettirildiği belirlendi.

Dün iptal bugün vaat

Açıkladığı projelerle AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı kopya eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun en çarpıcı vaadi olarak duyurduğu “öğrencilere karşılıksız burs” projesi elinde patladı. İmamoğlu, İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin koşullarını iyileştirmek, gelişimlerini desteklemek için talebelere İBB kasasından karşılıksız burs verme vaadini dile getirdi. İmamoğlu’nun ödemeyi vaat ettiği burslar 2008’e kadar AK Parti tarafından öğrencilere ödendiği ancak CHP’nin istemezükçü tavrı dolayısıyla bu hizmetin sekteye uğradığı öğrenildi.

CHP istedi, AYM askıya aldı

İBB’nin öğrencilere karşılıksız burs vermesinden rahatsız olan CHP, 2008 yılında konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Öğrencilere burs uygulamasının iptalini isteyen CHP’nin başvurusunu onayan AYM, İBB’nin burs yardımını askıya almıştı.

Anayasa Mahkemesi, 5102 sayılı “Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’”un, “Belediyeler hariç kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermelerini engelleyen” hükmündeki “belediyeler hariç” ibaresini oy birliğiyle iptal etmişti. CHP’nin yasaklattığı karşılıksız burs hizmetini “vaat” olarak seçmene duyuran Ekrem İmamoğlu’nun tutarsızlığı tepki çekti.

Burs miktarları AK Parti ile kat kat arttı

İhtiyaç sahibi öğrenciler için verilen burslar, AK Parti iktidarında 11 kat artırıldı. Türkiye’nin yarınlarını oluşturmak üzere öğrenim gören üniversite talebeleri AK Parti iktidarından önce 45 TL KYK bursu alıyordu. 2002’den sonra Recep Tayyip Erdoğan Hükümetleri ile kat kat artan burs miktarları 500 TL’ye kadar yükseldi. AK Partili belediyeler ise CHP’nin engeline takılan öğrencilere doğrudan burs verme uygulamasını artık Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden gerçekleştiriyor.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kendi partisi tarafından kaldırılan bursu doğrudan vereceği ise ayrıca merak konusu.