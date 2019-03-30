0553 313 94 23

İşte CHP kafası bu!

Belediye kasasından üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermeyi vaat eden Ekrem İmamoğlu’nun partisi CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşılıksız burs uygulamasını 2008 yılında Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak iptal ettirdiği öğrenildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:19
İşte CHP kafası bu!

 Haber Merkezi 

Yine CHP yine ilkesizlik. CHP-HDP-İP ittifakının İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadi olarak duyurduğu öğrencilere burs uygulamasının 10 yıl önce CHP tarafından iptal ettirildiği belirlendi.

Dün iptal bugün vaat

Açıkladığı projelerle AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı kopya eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun en çarpıcı vaadi olarak duyurduğu “öğrencilere karşılıksız burs” projesi elinde patladı. İmamoğlu, İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin koşullarını iyileştirmek, gelişimlerini desteklemek için talebelere İBB kasasından karşılıksız burs verme vaadini dile getirdi. İmamoğlu’nun ödemeyi vaat ettiği burslar 2008’e kadar AK Parti tarafından öğrencilere ödendiği ancak CHP’nin istemezükçü tavrı dolayısıyla bu hizmetin sekteye uğradığı öğrenildi.

CHP istedi, AYM askıya aldı

İBB’nin öğrencilere karşılıksız burs vermesinden rahatsız olan CHP, 2008 yılında konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Öğrencilere burs uygulamasının iptalini isteyen CHP’nin başvurusunu onayan AYM, İBB’nin burs yardımını askıya almıştı.

Anayasa Mahkemesi, 5102 sayılı “Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’”un, “Belediyeler hariç kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermelerini engelleyen” hükmündeki “belediyeler hariç” ibaresini oy birliğiyle iptal etmişti. CHP’nin yasaklattığı karşılıksız burs hizmetini “vaat” olarak seçmene duyuran Ekrem İmamoğlu’nun tutarsızlığı tepki çekti.

Burs miktarları AK Parti ile kat kat arttı

İhtiyaç sahibi öğrenciler için verilen burslar, AK Parti iktidarında 11 kat artırıldı. Türkiye’nin yarınlarını oluşturmak üzere öğrenim gören üniversite talebeleri AK Parti iktidarından önce 45 TL KYK bursu alıyordu. 2002’den sonra Recep Tayyip Erdoğan Hükümetleri ile kat kat artan burs miktarları 500 TL’ye kadar yükseldi. AK Partili belediyeler ise CHP’nin engeline takılan öğrencilere doğrudan burs verme uygulamasını artık Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden gerçekleştiriyor.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kendi partisi tarafından kaldırılan bursu doğrudan vereceği ise ayrıca merak konusu.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:19
  1. CHP
  2. CHP-HDP-İP
  3. CHP-HDP-İP ittifakının İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu
  4. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  5. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  6. İBB
  7. Ekrem İmamoğlu
  8. AK Parti
  9. İhtiyaç sahibi öğrenciler
  10. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
  11. AK Partili belediyeler
  12. Anayasa Mahkemesi

YORUM YAZ

  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 2 sa önce
    BİZZAT YAŞADIK KARTAL BELEDİYESİNE BAŞVURMUŞTUK BİRSÜRÜ EVRAK HAZIRLADIK ONAY ALDIK 200 300 tl. OKUL MASRAFLARI İÇİN KIZIMA HAK ELDE ETTİK..HAİNLER HAK HUKUK DEĞİL BU DEDİLER VERİLECEKSE HER ÖĞRENCİYE VERİLMELİ DENDİ İPTAL KARARI İLE ALAMADIK...İŞTE BUNLAR BU BARİ MÜCADELE VERSEYDİNİZDE ZENGİN FAKİR HER ÇOCUK ALSAYDI...?İŞTE CHP BU CEMAZİYEL EVVELİNDE OLANI MEVCUDU BOZAR ZARAR VERİR KIRK HARAMİ GİBİ MEVCUDU BİLE ÇALARLAR..ALLAH FIRSAT VERMESİN İNŞAALLAH....
  • HamzaHamza4 sa önce
    Utanmak erdemi bir duygudur...Çünkü, tükürdüğünü yalamak ER İŞİ DEĞİLDİR...CHP'mi güldürmeyin adamı...
  • VatandaşVatandaş4 sa önce
    Zihniyet bozuk ne b.k yiceklerini bilemiyolar beslemeleri gereken pkk lı boğazlar var yirtiniyolar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

’Rapor alamayınca doktoru tehdit etti’ iddiası
  1. ’Rapor alamayınca doktoru tehdit etti’..
  2. Kamyon şoförü başından vuruldu
  3. Mehmet Özhaseki'den flaş açıklama!..
  4. Bülent Yıldırım’dan bebek ve kadın..
  5. Bakan Çavuşoğlu: "HDP, PKK’nın..
  6. Tesettürlü kadınlara saldıran şahıs..
  7. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de..
  8. Şıktaşlı’nın projeleri Manisalıların..
  9. AK Parti'nin Sultangazi mitingi
  10. Hakkari’de 19 yerleşim yeri kapandı
  11. Cumhur İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
  12. Tazelenme Üniversitesinden adının..
  13. 183 aydır devam eden mevlit
  14. Kayıp olarak aranan adam ormanlık..
  15. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
  16. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
  17. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
  18. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
  19. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
  20. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
  21. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
  22. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
  23. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
  24. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
  25. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
  26. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
  27. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
  28. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
  29. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
  30. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

Günün Karikatürü

30 Mart 2018
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'