İşte Canan Karatay çorbası! Faydasını duyunca bardak bardak içmek isteyeceksiniz
Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği çorbaların başında tirşik çorbası geliyor. Yüksek dozda antioksidan içeren tirşik çorbası hastalıkların düşmanı. Özellikle kışın bardak bardak içilen tirşik çorbası tarifi ve malzemeleri haberimizde...
Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklara karşı tirşik çorbasını öneriyor. Antioksidan içeren tirşik çorbası şifasının kaynağı çorbanın içindeki andırın otu. "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız." diyen Canan Karatay'ın önerdiği tirşik çorbası tarifi haberimizde...
Tirşik çorbası malzemeler
500 gram dövme
1 kg.tırşık
1 kase dolusu yoğurt
500 gram nohut
1 çorba kaşığı tuz
4 yemek kaşığı un
Aldığı kadar su
Tirşik çorbası tarifi
Tirşik çorbası tarifi için tırşık yapraklarını ince ince doğrayıp bol su ile yıkayın. Yoğurdu çırpıp nohut ve dövmeleri de yıkayın
Suyu ısıtıp malzemeleri büyükçe bir tencerenin içerisine ekleyin. Tuzunu ilave edip karıştırın
Üzerine un ekleyin ve bu şekilde pişirmeden önce 1 gün bekletin. Bir sonraki gün ocağa alın ve iyice kaynatın.
Piştiğini anladığınızda ocaktan alıp servis yapabilirsiniz.