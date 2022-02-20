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Aktüel İşte Canan Karatay çorbası! Faydasını duyunca bardak bardak içmek isteyeceksiniz
Aktüel

İşte Canan Karatay çorbası! Faydasını duyunca bardak bardak içmek isteyeceksiniz

Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği çorbaların başında tirşik çorbası geliyor. Yüksek dozda antioksidan içeren tirşik çorbası hastalıkların düşmanı. Özellikle kışın bardak bardak içilen tirşik çorbası tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Yeniakit Publisher
2022-02-20 08:47:00 -
İşte Canan Karatay çorbası! Faydasını duyunca bardak bardak içmek isteyeceksiniz

Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklara karşı tirşik çorbasını öneriyor. Antioksidan içeren tirşik çorbası şifasının kaynağı çorbanın içindeki andırın otu. "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız." diyen Canan Karatay'ın önerdiği tirşik çorbası tarifi haberimizde...

Tirşik çorbası malzemeler

500 gram dövme

1 kg.tırşık

1 kase dolusu yoğurt

500 gram nohut

1 çorba kaşığı tuz

4 yemek kaşığı un

Aldığı kadar su

Tirşik çorbası tarifi

Tirşik çorbası tarifi için tırşık yapraklarını ince ince doğrayıp bol su ile yıkayın. Yoğurdu çırpıp nohut ve dövmeleri de yıkayın

Suyu ısıtıp malzemeleri büyükçe bir tencerenin içerisine ekleyin. Tuzunu ilave edip karıştırın

Üzerine un ekleyin ve bu şekilde pişirmeden önce 1 gün bekletin. Bir sonraki gün ocağa alın ve iyice kaynatın.

Piştiğini anladığınızda ocaktan alıp servis yapabilirsiniz. 

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